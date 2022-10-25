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Абхазия Информ

ТРЕТИЙ ПОТОК СЕМИНАРИСТОВ ПРИСТУПИЛ К ОБУЧЕНИЮ

Новости Вторник, 25 октября 2022 20:11
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ТРЕТИЙ ПОТОК СЕМИНАРИСТОВ ПРИСТУПИЛ К ОБУЧЕНИЮ

Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. 27 человек стали семинаристами духовного училища при Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Это третий поток студентов отметил управляющий абхазской епархией, иререй Виссарион Аплиа. Он подчеркнул, что АПЦ нуждается в священнослужителях.

Директор училища игумен Игнатий Киут. Семинаристы пройдут два года обучения. 

С открытием учебного процесса в АПЦ поздравил  руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.

«В данной ситуации я только вхожу в абхазскую культуру, но я очень рад, что вхожу в эту культуру, и поэтому мне просто хочется пожелать, чтобы в своей учебе  и в дальнейшем по работе вы внесли  как можно больше добра, света», - сказал он.

В Министерстве просвещения заверили, что школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять Священное писание в учебную программу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 октября 2022 20:17

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