ТРЕТИЙ ПОТОК СЕМИНАРИСТОВ ПРИСТУПИЛ К ОБУЧЕНИЮ
Сухум. 25 октября 2022. Абхазия-Информ. 27 человек стали семинаристами духовного училища при Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. Это третий поток студентов отметил управляющий абхазской епархией, иререй Виссарион Аплиа. Он подчеркнул, что АПЦ нуждается в священнослужителях.
Директор училища игумен Игнатий Киут. Семинаристы пройдут два года обучения.
С открытием учебного процесса в АПЦ поздравил руководитель Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
«В данной ситуации я только вхожу в абхазскую культуру, но я очень рад, что вхожу в эту культуру, и поэтому мне просто хочется пожелать, чтобы в своей учебе и в дальнейшем по работе вы внесли как можно больше добра, света», - сказал он.
В Министерстве просвещения заверили, что школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять Священное писание в учебную программу.
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