ГСО ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной службы охраны провели учения для депутатов Парламента, с такой инициативой выступили народные избранники в начале месяца. Инструкторы по стрельбе ГСО отработали с парламентариями теоритическую часть, а затем перешли к практической стрельбе.

За ходом учений наблюдал начальник ГСО РА полковник Дмитрий Дбар. Он отметил, что такие занятия направлены на то, чтобы сориентировать государственный корпус и госслужащих, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации.

«Сегодня мы провели учения с депутатами, они изъявили желание улучшить навыки по практической стрельбе, узнать, каким вооружением сегодня располагают наши вооруженные силы. После ознакомления мы перешли к практической стрельбе. Стреляли из пулемета, автомата, СВД, пистолетов. Периодически эти мероприятия мы будем проводить. Следующие у нас на очереди сотрудники Администрации президента. Я считаю, что это хорошая идея. Мы все видим события, которые разворачиваются сегодня в мире. Каждый должен знать, как защищать свою Родину, свой дом, независимо от занимаемой должности», – отметил Дмитрий Дбар.

Заместитель спикера парламента Астамур Аршба считает, что с учетом мировой обстановки, следует быть готовым к любому сценарию. В этой связи парламентариями принято решение повысить имеющиеся навыки практической стрельбы и ведения боя.

«Мы хорошо помним то, чему нас учили наши старшие, которым в 92-93 годах пришлось взять в руки оружие. Мы надеемся, что вскоре наступит мир вокруг нашей страны, но вместе с тем, мы должны быть начеку», – считает вице-спикер.