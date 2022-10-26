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Абхазия Информ

ВНЕДРЕНИЕ «СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ» В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Новости Среда, 26 октября 2022 20:34
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ВНЕДРЕНИЕ «СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ» В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с распространением информации в социальных сетях о внедрении «Священного писания» в учебный план школ Министерство просвещения и языковой политики Абхазии сообщает, что внесение таких изменений в учебный план пока не планируется и новый предмет в школах еще не проработан. 

«Министр просвещения Инал Габлия говорил о данной инициативе как о факультативе на примере Республики Беларусь, как о возможности ознакомления с  морально-этическими нормами православия в школе, но до этого необходимо решить ряд актуальных вопросов. Это подготовка и подбор квалифицированных педагогов, разработка учебного пособия и многое другое.

Данное высказывание министра не является решением, а лишь предложением к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Также по инициативе министерства и работников системы образования не раз обсуждалась возможность в виде факультатива или классного часа изучение норм и традиций «Апсуара». Решение данного вопроса также требует наличие соответствующих кадров и учебных материалы», – говорится в заявлении министерства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 26 октября 2022 20:49

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