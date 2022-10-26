ВНЕДРЕНИЕ «СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ» В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ШКОЛ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с распространением информации в социальных сетях о внедрении «Священного писания» в учебный план школ Министерство просвещения и языковой политики Абхазии сообщает, что внесение таких изменений в учебный план пока не планируется и новый предмет в школах еще не проработан.

«Министр просвещения Инал Габлия говорил о данной инициативе как о факультативе на примере Республики Беларусь, как о возможности ознакомления с морально-этическими нормами православия в школе, но до этого необходимо решить ряд актуальных вопросов. Это подготовка и подбор квалифицированных педагогов, разработка учебного пособия и многое другое.

Данное высказывание министра не является решением, а лишь предложением к обсуждению темы, направленной на духовное воспитание молодежи. Также по инициативе министерства и работников системы образования не раз обсуждалась возможность в виде факультатива или классного часа изучение норм и традиций «Апсуара». Решение данного вопроса также требует наличие соответствующих кадров и учебных материалы», – говорится в заявлении министерства.