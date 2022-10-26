АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ СУХУМСКОГО НИИЭПИТ С 95-ЛЕТИЕМ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии с 95-летием.

Основанный 27 августа 1927 года по инициативе и при непосредственном участии выдающихся советских ученых Николая Семашко, Ильи Иванова, Якова Тоболкина Сухумский ИЭПиТ снискал высокий авторитет. Он стал центром изучения приматологии международного значения и базой по борьбе с онкологическими заболеваниями. Долгое время институт возглавлял академик Борис Лапин.

С годами спектр научных изысканий, проводимых в институте, существенно расширился. Здесь были созданы первые в мире модели некоторых вирусов, испытаны вакцины, новые антибиотики и лекарственные препараты, проводились эндокринологические, радиобиологические, гематологические и иммунологические исследования. По программе «Бион» специалисты ИЭПиТа готовили приматов к космическому полету.

Результаты научных изысканий нескольких поколений блестящих ученых совершили революцию в медицине и здравоохранении полиомиелит, желтая лихорадка, сыпной тиф, клещевой энцефалит, оспа, гепатит и многие другие болезни побеждались в ваших лабораториях.

Грузинская военная агрессия против Абхазии в 1992-1993 годах нанесла колоссальный ущерб институту – была разгромлена научная база в с. Тамыш, большинство особей Сухумского питомника погибло, пострадал научный архив. Но эта трагедия не сломила коллектив ученых и специалистов. Вы взялись за чрезвычайно трудное дело – за возрождение былой славы.

Не сомневаюсь, что вашими стараниями Сухумский институт экспериментальной патологии и терапии вновь станет международным исследовательским центром.

Желаю вам, дорогие друзья, успехов в науке и долгих счастливых лет».