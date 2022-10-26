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Абхазия Информ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Новости Среда, 26 октября 2022 20:49
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. В результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий 25 октября по республике сотрудниками УГАИ МВД Абхазии и ОГАИ ГорРОВД за нарушения ПДД составлено 444 протокола.

Гагрский район – 20 протоколов, из них один за управление а/т в нетрезвом состоянии.

КПМ «Мюссера» – 13 протоколов, из них два за нарушение правил тонирования а/т и 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

Гудаутский район – 25 протоколов.

Сухумский район – 25 протоколов.

В Сухуме – 61 протокол, из них пять за нарушение правил тонирования а/т и пять за управление а/т в нетрезвом состоянии. Для установления личности доставлено 2 человека.

Гулрыпшский район – 6 протоколов из них два за нарушение правил тонирования а/т.

Очамчырский район – 11 протоколов.  

Галский район – 8 протоколов.

Рейдовые мероприятия

С 13:00 до 00:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гагрскому, Гудаутскому районах и в г. Сухум по плану «Патруль» сотрудниками спец. роты и ЦА УГАИ МВД РА, за нарушение ПДД составлено 88 административных протоколов, из них 22 за нарушение правил тонироания а/т и 10 за управление а/т в нетрезвом состоянии. На штраф-стоянку поставлено 6 а/м.

С 19:00 до 23:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гагрскому району сотрудниками УВД по Гагрскому району составлено 20 протоколов, из них 2 за управление а/т в нетрезвом состоянии. Растонировано на месте 3 а/м.

С 16:00 до 23:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гудаутскому району сотрудниками ОВД по Гудаутскому району составлено 27 протоколов, из них 9 за нарушение правил тонирования а/т и 4 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

С 15:00 до 22:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гагрскому, Гудаутскому районах и в г. Сухум сотрудниками ОВД по Сухумскому району составлено 35 протоколов, из них 10 за нарушение правил тонирования а/т и 4 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

По подозрению в потреблении нарковеществ были задержаны и доставлены в РНД МЗ Абхазии два человека, которые за нарушение ст. 45 КоАП РА судом Гудаутского р-на подвергнуты административным наказаниям в виде ареста сроком на 15 суток каждый и водворены в ИВС ОВД по Гудаутскому р-ну.

На штраф-стоянку УВД по Гагрскому району поставлена 1 а/м.

С 15:00 до 23:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гагрскому, Гудаутскому районах и в г. Сухум сотрудниками ОВД по Гулрыпшскому району составлено 30 протоколов, из них 8 за нарушение правил тонирования а/т и 4 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

С 14:00 до 22:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий в г. Гагра и п. Бомбора сотрудниками ОВД по Очамчырскому району составлен 31 протокол, из них 5 за нарушение правил тонирования а/т и 5 за управление а/т в нетрезвом состоянии.

С 15:00 до 24:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий в г. Гагра, г. Н. Афон и в г. Сухум сотрудниками ОВД по Ткуарчалскому району составлено 30 протоколов, из них 13 за нарушение правил тонирования а/т.

Для установления личности в УВД по Гагрскому р-ну доставлено 3 человека, в ОМ Н. Афона доставлено 2 человека и в УВД по г. Сухум доставлено 2 человека.

На штраф-стоянку ОВД по Гагрскому району поставлена 1 а/м.

По подозрению в потреблении нарковеществ был задержан житель Ткуарчала, который за нарушение ст. 45 КоАП РА судом Гудаутского р-на подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 70 МРОТ (4200 руб.).

С 15:00 до 22:00 в результате проведенных рейдовых мероприятий по Гудаутскому и Гагрскому району сотрудниками ОУР, ППСМ, ОУУМ, ОГАИ ОВД по Галскому району за нарушение ПДД составлено 18 протоколов, из них 3 за управление а/т в нетрезвом состоянии:

На штраф-стоянку ОВД по Гагрскому району поставлена 1 а/м.

Работа отделения УГАИ МВД РА по фото-видео фиксации нарушения ПДД за 25 октября по фактам выявления нарушений скоростного режима вручено 54 постановления.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 26 октября 2022 21:02

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