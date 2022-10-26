ОБЪЯВЛЕНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ХИБЛЫ ГЕРЗМАВА

Из почти 800 заявок, присланных с 1 июня по 30 сентября 2022 года, экспертным советом были отобраны 42 вокалиста из России, Франции, Германии, ЮАР, Бразилии, Китая, Монголии, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и Казахстана, а также 16 концертмейстеров из России, Армении, Австрии и Казахстана.

Конкурс пройдет с 12 по 22 января 2023 года на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, выступающем генеральным партнером проекта.

Конкурс осуществляется Фондом Хиблы Герзмава при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Общий призовой фонд конкурса составит более 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона рублей будет вручено обладателю Гран-при. Однако лауреаты получат не только ценные призы и памятные подарки, но и возможность уже в ближайшем сезоне дебютировать на одной из лучших оперных сцен России.

Лауреатов конкурса готовы принять Большой театр России, Мариинский театр, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и «Геликон-опера».

Конкурс вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава вызвал огромный интерес со стороны талантливых исполнителей со всего мира. Свои заявки на участие прислали музыканты из 38 стран мира, включая Австралию, Бразилию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Индию, Китай, Нидерланды, Мексику, Сербию, США, Турцию, Францию, Швейцарию, Швецию, ЮАР и Южную Корею. Желание молодых вокалистов и концертмейстеров принять участие в конкурсе подтверждает репутацию России как одного из безусловных лидеров мирового музыкального искусства.

Всего к рассмотрению экспертным советом было допущено 676 заявок вокалистов и 111 заявок концертмейстеров. Претендентов на участие в очном этапе конкурса оценивал экспертный совет, куда вошли известные оперные исполнители, хормейстеры, дирижеры, концертмейстеры и музыкальные критики. Среди них – оперная певица, заслуженная артистка России, доцент кафедры сольного пения Московской консерватории Лариса Рудакова; один из ведущих российских оперных певцов, художественный руководитель музыкального фестиваля «Опера.Live» Василий Ладюк; оперный певец, заслуженный артист России, учредитель, член экспертного совета и генеральный директор Национальной оперной премии «Онегин» Игорь Тарасов; хормейстер, народный артист России, руководитель Большого хора Российского государственного музыкального телерадиоцентра, зав. кафедрой хорового дирижирования Московской консерватории Лев Конторович; дирижер Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ариф Дадашев; доцент кафедры концертмейстерского мастерства Московской консерватории Екатерина Ганелина; концертмейстер оперы Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Татьяна Лобырева; концертмейстер оперы Мариинского театра Илона Янсонс и оперный критик, член экспертного совета по музыкальному театру Национальной театральной премии «Золотая Маска» Константин Черкасов. Председателем экспертного совета стала Марина Мещерякова, заслуженная артистка России, оперная певица и педагог, член жюри международных вокальных конкурсов, член жюри проекта «Большая опера» телеканала «Россия-К».

Критериями при отборе конкурсантов очного тура стали соответствие заявки основным условиям проведения конкурса, профессиональный уровень исполнительского мастерства, музыкальная и артистическая индивидуальность, выбор репертуара и понимание стиля произведения, а также общий уровень сценической и музыкальной культуры.

Церемония торжественного открытия конкурса состоится 12 января 2023 года в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, очный тур пройдет с 13 по 20 января и завершится торжественным гала-концертом 22 января.

Оценивать претендентов будет жюри, в состав которого войдут именитые режиссеры, дирижеры, оперные агенты и вокальные педагоги, имена которых станут известны 5 декабря 2022 года.

Возглавит жюри народная артистка России Хибла Герзмава.