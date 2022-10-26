В СУХУМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №1 ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СЕЗОННОГО ГРИППА

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Около 50 человек привились от сезонного гриппа с 17 октября в Сухумской поликлинике №1, рассказала Sputnik Абхазия заведующая терапевтическим отделением Людмила Метелкина.

По ее словам, в основном прививаются те, кто и раньше это делал. Иммунитет к гриппу вырабатывается после двух недель с момента введения вакцины «Ваксигрипп Тетра». Она действует от полугода до года. У прививки почти нет ограничений по возрасту – врачи принимают пациентов от шести месяцев.