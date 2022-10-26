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Абхазия Информ

ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В СУХУМЕ С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ

Новости Среда, 26 октября 2022 21:11
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ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В СУХУМЕ С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. 26 октября медики передвижного комплекса диагностики зрения будут работать у Республиканской больницы по ул. Эшба, 164. О том, где комплекс будет располагаться в другие дни, Минздрав оповестит заранее.

Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00  бесплатно.

Российские специалисты проведут диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с 7 лет.

Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется.

С собой пациент должен иметь любой документ,  удостоверяющий личность.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 26 октября 2022 21:19

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