ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В СУХУМЕ С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. 26 октября медики передвижного комплекса диагностики зрения будут работать у Республиканской больницы по ул. Эшба, 164. О том, где комплекс будет располагаться в другие дни, Минздрав оповестит заранее.

Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00 бесплатно.