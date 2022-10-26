ПЕРЕДВИЖНОЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ ЗРЕНИЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ В СУХУМЕ С 26 ПО 30 ОКТЯБРЯ
Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. 26 октября медики передвижного комплекса диагностики зрения будут работать у Республиканской больницы по ул. Эшба, 164. О том, где комплекс будет располагаться в другие дни, Минздрав оповестит заранее.
Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00 бесплатно.
Российские специалисты проведут диагностику зрения как у взрослых пациентов, так и у детей с 7 лет.
Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется.
С собой пациент должен иметь любой документ, удостоверяющий личность.
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