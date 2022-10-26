МЕДИКИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДАХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 100-ЛЕТИЮ СЭС РФ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. По приглашению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба, главный врач Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Алла Беляева и главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния принимают участие в съездах, приуроченных к юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

XII Съезд Общероссийской общественной организации «Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов» и XIII Всероссийский съезд гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей пройдут в Москве с 26 по 28 октября.

В работе съездов примет участие широкий круг российских и зарубежных специалистов, вовлеченных в изучение и решение проблем санитарии и эпидемиологии, ученые, представители стран ЕАЭС, СНГ, ШОС, Китая, Монголии, Вьетнама, Гвинеи и международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В рамках съездов будет издан сборник тезисов и организуется работа выставочной экспозиции, на которой будут представлены российские современные технологии, средства и оборудование для профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней.