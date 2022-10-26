 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОЕКТ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Новости Среда, 26 октября 2022 21:42
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОЕКТ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Заключительный день Международного молодежного форума «Вместе создавая будущее» по традиции начался с зарядки и утренней пробежки по набережной Очамчыры. 

Затем прошла встреча с интересным гостем – президентом общественной организации «Absolute», основательницей Internation Diplomatic club «Leader woman», кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу Екатериной Алмазовой.

Далее продолжилась образовательная программа по направлениям «Медиа», «Молодежные советы и самоуправление» и «Волонтерство».

На направлении «Медиа» спикером выступила музыкальный продюсер, помощник депутата Государственной Думы, заместитель председателя комитета по обороне, журналист, телеведущая, автор политической программы, член молодежного парламента Яна Мамаева. 

Затем состоялась презентация проектов команд. На суд жюри было представлено 6 проектов, победитель был озвучен на закрытии. 

В завершении дня состоялась торжественная церемония закрытия форума, на котором участникам были вручены сертификаты и озвучена команда-победительница гранта на 300 000 рублей от Госкомитета.

Победителями стала команда «Аджанджух» с проектом  «Мир равных возможностей», целью которого дать детям из разных районов Абхазии возможность обучаться навыкам, востребованным в современном мире.

Члены команды планируют ездить в сельские школы и интернаты с образовательными программами.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 26 октября 2022 21:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕДИКИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДАХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 100-ЛЕТИЮ СЭС РФ В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.