ПРОЕКТ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Заключительный день Международного молодежного форума «Вместе создавая будущее» по традиции начался с зарядки и утренней пробежки по набережной Очамчыры. Затем прошла встреча с интересным гостем – президентом общественной организации «Absolute», основательницей Internation Diplomatic club «Leader woman», кандидатом в мастера спорта по тайскому боксу Екатериной Алмазовой.

Далее продолжилась образовательная программа по направлениям «Медиа», «Молодежные советы и самоуправление» и «Волонтерство».



На направлении «Медиа» спикером выступила музыкальный продюсер, помощник депутата Государственной Думы, заместитель председателя комитета по обороне, журналист, телеведущая, автор политической программы, член молодежного парламента Яна Мамаева.



Затем состоялась презентация проектов команд. На суд жюри было представлено 6 проектов, победитель был озвучен на закрытии.



В завершении дня состоялась торжественная церемония закрытия форума, на котором участникам были вручены сертификаты и озвучена команда-победительница гранта на 300 000 рублей от Госкомитета.



Победителями стала команда «Аджанджух» с проектом «Мир равных возможностей», целью которого дать детям из разных районов Абхазии возможность обучаться навыкам, востребованным в современном мире.



Члены команды планируют ездить в сельские школы и интернаты с образовательными программами.