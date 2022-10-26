В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с обращением в Парламент Союза художников Республики Абхазия прошло заседание Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту.
В заседании приняли участие члены Союза художников Абхазии Виталий Джения, Эльвира Арсалия и Виссарион Цвижба.
Члены Комитета положительно отнеслись к данному предложению, приняв решение изучить его более детально и провести в ближайшее время заседание комитета с участием министра культуры Республики Абхазия.
Участники заседания также обсудили ряд острых вопросов, касающихся сферы изобразительного искусства, сохранения и использования историко-культурного наследия Республики Абхазия и другие темы.
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