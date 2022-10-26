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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Среда, 26 октября 2022 21:45
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с обращением в Парламент Союза художников Республики Абхазия прошло заседание Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту. 

В заседании приняли участие члены Союза художников Абхазии Виталий Джения, Эльвира Арсалия и Виссарион Цвижба. 

Согласно обращению, они просят рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» и установить почетные звания «Заслуженный художник Республики Абхазия» и «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия». 

Члены Комитета положительно отнеслись к данному предложению, приняв решение изучить его более детально и провести в ближайшее время заседание комитета с участием министра культуры Республики Абхазия. 

Участники заседания также обсудили ряд острых вопросов, касающихся сферы изобразительного искусства, сохранения и использования историко-культурного наследия Республики Абхазия и другие темы.

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