ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ФИЛАТОВЫМ
Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба провела встречу с председателем Международного Союза Профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ» Сергеем Филатовым.
Во встрече также приняли участие депутаты Парламента Нарсоу Салакая, Венори Бебия, Левон Галустян, Дмитрий Маршания и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия Темур Делба.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Международного Союза Профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ», касающиеся национальной культуры, местных производств, труда, социальной политики, предпринимательства и другое.
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