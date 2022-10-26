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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ФИЛАТОВЫМ

Новости Среда, 26 октября 2022 21:51
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ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ ФИЛАТОВЫМ

Сухум. 26 октября 2022. Абхазия-Информ. Председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба провела встречу с председателем Международного Союза Профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ» Сергеем Филатовым. 

Во встрече также приняли участие депутаты Парламента Нарсоу Салакая, Венори Бебия, Левон Галустян, Дмитрий Маршания и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия Темур Делба. 

Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Международного Союза Профсоюзов «ЕДИНЕНИЕ», касающиеся национальной культуры, местных производств, труда, социальной политики, предпринимательства и другое.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 26 октября 2022 21:52

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