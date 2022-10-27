В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ «PIANODUO» С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ АРТИСТОВ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ . В Камерном зале Московского международного Дома музыки прошел концерт «PianoDuo&Orchestra» c участием фортепианного дуэта – народной артистки Абхазии Нинель Бжания и заслуженной артистки РА Гулизы Авидзба.

Вместе с дуэтом выступили Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста РА Давида Терзяна и Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова под руководством заслуженного артиста РФ и РА Анатолия Судакова.

В программе концерта прозвучали сочинения разных эпох: от шедевров барокко до современных аранжировок популярной музыки. Прозвучали произведения Вивальди, Баха, Бизе, Сен-Санса, Прокофьева, Хачатуряна, Бабаджаняна, Чепелянского, Космы и саундтреки из кинофильмов. После концерта зрители долго аплодировали, не отпуская артистов со сцены.

Концерт состоялся в рамках культурной программы «Абхазия - Россия» при поддержке Министерства культуры РА, Московской Абхазской Диаспоры, Посольства РА в РФ и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».