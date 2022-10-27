CПЕКТАКЛЬ «САРИА» ПРОИЗВЁЛ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ЗРИТЕЛЕЙ В МАЙКОПЕ
Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках Международного театрального фестиваля «Кавказский меловой круг» в городе Майкопе актеры Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба сыграли спектакль «Сариа» в постановке заслуженной артистки Абхазии, режиссера Мадины Аргун.
Спектакль произвёл на зрителей неизгладимое впечатление, артисты удостоились долгих оваций и настоящего шквала аплодисментов.
Межрегиональный фестиваль «Кавказский меловой круг» – это крупный межрегиональный форум, который носит объединяющий и созидательный характер. Проведение фестиваля способствует сохранению и развитию национальных языков, культурных традиций, обогащению профессионального театрального искусства регионов и стран-участников.
Церемония награждения участников фестиваля состоится 29 октября.
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