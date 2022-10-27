CПЕКТАКЛЬ «САРИА» ПРОИЗВЁЛ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ЗРИТЕЛЕЙ В МАЙКОПЕ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках Международного театрального фестиваля «Кавказский меловой круг» в городе Майкопе актеры Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба сыграли спектакль «Сариа» в постановке заслуженной артистки Абхазии, режиссера Мадины Аргун.