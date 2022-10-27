 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

CПЕКТАКЛЬ «САРИА» ПРОИЗВЁЛ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ЗРИТЕЛЕЙ В МАЙКОПЕ

Новости Четверг, 27 октября 2022 20:28
Оцените материал
(0 голосов)
CПЕКТАКЛЬ «САРИА» ПРОИЗВЁЛ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ЗРИТЕЛЕЙ В МАЙКОПЕ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках Международного театрального фестиваля «Кавказский меловой круг» в городе Майкопе актеры Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба сыграли спектакль «Сариа» в постановке заслуженной артистки Абхазии, режиссера Мадины Аргун.

Спектакль произвёл на зрителей неизгладимое впечатление, артисты удостоились долгих оваций и настоящего шквала аплодисментов.

Межрегиональный фестиваль «Кавказский меловой круг» – это крупный межрегиональный форум, который носит объединяющий и созидательный характер. Проведение фестиваля способствует сохранению и развитию национальных языков, культурных традиций, обогащению профессионального театрального искусства регионов и стран-участников.

Церемония награждения участников фестиваля состоится 29 октября.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 27 октября 2022 20:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ «PIANODUO» С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ АРТИСТОВ НАЧАЛЬНИКОМ МНС ПО СУХУМУ НАЗНАЧЕН ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.