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Абхазия Информ

НАЧАЛЬНИКОМ МНС ПО СУХУМУ НАЗНАЧЕН ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА

Новости Четверг, 27 октября 2022 20:31
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НАЧАЛЬНИКОМ МНС ПО СУХУМУ НАЗНАЧЕН ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с освобождением от занимаемой должности по собственному желанию начальника ИМНС по г. Сухум Джинджолия Автандила Амирановича, новым руководителем ИМНС приказом Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия назначен Харчилава Ираклий Игорьевич.

Министр по налогам и сборам Республики Абхазия Михаил Габелия представил коллективу ИМНС назначенного руководителя, пожелав ему и всему трудовому коллективу успехов в работе, достижения новых высот и поставленных целей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 27 октября 2022 20:33

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