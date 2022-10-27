НАЧАЛЬНИКОМ МНС ПО СУХУМУ НАЗНАЧЕН ИРАКЛИЙ ХАРЧИЛАВА

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. В связи с освобождением от занимаемой должности по собственному желанию начальника ИМНС по г. Сухум Джинджолия Автандила Амирановича, новым руководителем ИМНС приказом Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия назначен Харчилава Ираклий Игорьевич.

