Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ . Сотрудники МЧС Абхазии продолжают плановые профилактические мероприятия в средних общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Спасатели подробно знакомят преподавателей, персонал и учащихся с правилами противопожарной безопасности.

Отрабатываются конкретные схемы эвакуации при возникновении пожаров или иных чрезвычайных ситуаций.

В Очамчырском районе вышеозначенные теоретические и практические занятия проведены во всех городских школах и детских садах, а также в пяти сельских школах района.

Подобные мероприятия проведены и в шестой сухумской средней школе.