ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают плановые профилактические мероприятия в средних общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Спасатели подробно знакомят преподавателей, персонал и учащихся с правилами противопожарной безопасности.
Отрабатываются конкретные схемы эвакуации при возникновении пожаров или иных чрезвычайных ситуаций.
В Очамчырском районе вышеозначенные теоретические и практические занятия проведены во всех городских школах и детских садах, а также в пяти сельских школах района.
Подобные мероприятия проведены и в шестой сухумской средней школе.
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