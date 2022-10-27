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Абхазия Информ

ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Новости Четверг, 27 октября 2022 20:33
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ПЛАНОВЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии продолжают плановые профилактические мероприятия в средних общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Спасатели подробно знакомят преподавателей, персонал и учащихся с правилами противопожарной безопасности.

Отрабатываются конкретные схемы эвакуации при возникновении пожаров или иных чрезвычайных ситуаций.

В Очамчырском районе вышеозначенные теоретические и практические занятия проведены во всех городских школах и детских садах, а также в пяти сельских школах района.

Подобные мероприятия проведены и в шестой сухумской средней школе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 27 октября 2022 20:36

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