В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Форум пройдет 24 ноября 2022 года в Республике Абхазия. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки двустороннего взаимодействия между регионами России и Абхазии. Мероприятие традиционно объединяет представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов взаимодействия между Россией и Абхазией.
Программой Форума запланировано проведение пленарного заседания на тему «Российско-Абхазский стратегический союз: укрепление сотрудничества и потенциал будущего».
Также будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и развития туристической отрасли.
«На полях» предстоящего мероприятия планируется проведение заседания российско-абхазского делового совета, посвященного вопросам расширения и развития деловых контактов взаимовыгодного сотрудничества между российскими и абхазскими предпринимателями.
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