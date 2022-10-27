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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Новости Четверг, 27 октября 2022 20:36
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В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-ИнформФорум пройдет 24 ноября 2022 года в Республике Абхазия. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки двустороннего взаимодействия между регионами России и Абхазии. Мероприятие традиционно объединяет представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов взаимодействия между Россией и Абхазией.

Программой Форума запланировано проведение пленарного заседания на тему «Российско-Абхазский стратегический союз: укрепление сотрудничества и потенциал будущего».

Также будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, инвестиционного взаимодействия и развития туристической отрасли.

«На полях» предстоящего мероприятия планируется проведение заседания российско-абхазского делового совета, посвященного вопросам расширения и развития деловых контактов взаимовыгодного сотрудничества между российскими и абхазскими предпринимателями.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 октября 2022 20:43

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