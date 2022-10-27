В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Форум пройдет 24 ноября 2022 года в Республике Абхазия. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки двустороннего взаимодействия между регионами России и Абхазии. Мероприятие традиционно объединяет представителей органов государственной власти, деловых и экспертных кругов двух стран для обсуждения наиболее актуальных вопросов взаимодействия между Россией и Абхазией.