«ДОМ МОСКВЫ» В СУХУМЕ ОКАЗАЛ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В АБХАЗИИ

Финансовая поддержка была оказана Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Помощь получили инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, ветераны труда.

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ . Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме передал финансовую помощь ветеранам, проживающим в Абхазии.

Представители «Дома Москвы» посетили 27 ветеранов, проживающих в Гудаутском, Гагрском, Гулрыпшском, Галском и Сухумском районах, а также в столице Абхазии.

Список претендентов на материальную помощь был составлен на основе данных, предоставленных Посольством Российской Федерации в Республике Абхазия, Министерством труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия.

«Дом Москвы» выражает благодарность за оказанную помощь в работе послу Михаилу Шургалину и сотрудникам посольства России в Абхазии, министру труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Руслану Аджба, а также заместителю председателя Республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Заканбею Нанба.

«Дом Москвы» постоянно оказывает финансовую и гуманитарную помощь ветеранам и инвалидам войны.