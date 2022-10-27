НА АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ ИДЁТ ПОДГОТОВКА К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ . Первый вице-премьер Беслан Джопуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в сопровождении представителей Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Государственной инспекции по карантину растений и Администрации Гагрского района по поручению руководства республики провели совещание на абхазо-российской государственной границе по реке Псоу.

В преддверии цитрусового сезона встреча обусловлена необходимостью скоординировать работу всех служб для создания максимально комфортных условий гражданам, пересекающим границу.

Беслан Джопуа сообщил, что по имеющимся в министерстве сельского хозяйства данным, урожай цитрусовых культур текущего года будет сопоставим с рекордными показателями 2020 года. «Наша задача заключается в том, чтобы организовать слаженную работу и не допустить ситуации, когда крестьяне не смогут реализовать свою продукцию по вине нашей стороны», – сказал Джопуа.

По информации начальника пограничного отряда СГБ РА, полковника Рустама Латипова, сейчас в среднем в сутки границу пересекает более пятисот единиц грузового транспорта при существующих параметрах пропускной способности в 150. С российской стороны в целях увеличения пропускной способности погранперехода «Адлер», усилиями Минтранса России оснастили две дополнительные полосы движения для легкового транспорта на въезд в Россию. Это увеличит пропускную мощность погранперехода «Адлер» до 1 тысячи легковых автомобилей в сутки. Абхазская таможня, в свою очередь, констатировала полную техническую готовность к началу цитрусового сезона.

Принимая во внимание опыт прошлых лет, в ходе совещания было принято решение разграничить граждан, получающих карантинный сертификат для сельхозпродукции. Если в прошлые годы пешеходы, водители легковых и грузовых автомобилей оказывались в общей очереди на получение сертификата, то в этом году ситуация изменится, будет создан дополнительный пункт, что должно существенно сократить очередь.

Как сообщил начальник Государственной инспекции РА по карантину растений Аркадий Джинджия, сам процесс оформления сертификата занимает полторы минуты.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обратила внимание, что помимо организации необходимых условий работы госграницы в преддверии цитрусового сезона, перед правительством республики стоит еще одна, не менее важная задача, связанная с организацией дислокации транспортных средств и служб, осуществляющих свою деятельность на границе, к реализации которой соответствующие специалисты должны приступить в ближайшее время.

По ее словам, сегодняшние реалии на границе кардинально отличаются от ситуации в прошлом, и функционирование госграницы должно соответствовать необходимым требованиям.

Минтрансом России также планирует реализовать проект по модернизации пункта пропуска МАПП «Адлер», который завершится в 2025 году. Его пропускная способность составит 18-20 тысяч транспортных средств и 80-100 тысяч человек в сутки, что позволит обеспечить нормальное функционирование, с учетом растущего трафика.

Об этом сообщает сайт Минэкономики.