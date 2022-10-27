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Абхазия Информ

В РОССИЮ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 100 ТОНН ЦИТРУСОВЫХ

Новости Четверг, 27 октября 2022 20:59
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В РОССИЮ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИМПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ 100 ТОНН ЦИТРУСОВЫХ

Сухум. 27 октября 2022. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии цитрусовых были ввезены в Россию из Абхазии на этой неделе. На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении порядка 107 тонн мандаринов (за последние сутки ввезено более 30 тонн). Из другой сельхозпродукции ввезены более 20 тонн фейхоа, 1,5 тонны хурмы, 2,5 тонны лимонов.

Необходимые таможенные операции в отношении цитрусовых плодов, которые относятся к скоропортящейся продукции, проводятся в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.

В прошлом году сезон ввоза цитрусовых начался в первых числах октября. За весь сезон 2021-22 гг. (октябрь-февраль) было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне прогнозируется ввоз более 50 тысяч тонн цитрусовых плодов.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 27 октября 2022 21:01

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