БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ РЕПАТРИАНТАМ

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ . В соответствии с ходатайством Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и заявлением гражданина РА, генерал-майора Сирийской Арабской Республики в отставке, преподавателя Абхазского государственного университета Бакир Мунира Абдела Саламовича о безвозмездной передаче в собственность жилья, ранее выделенного из государственного жилищного фонда на основании статуса репатрианта, постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля предоставлена льгота в виде полного освобождения от уплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.

Также в соответствии с ходатайством Госкомитета по репатриации еще 10 граждан - Умут Агрба, Джульетта Атружба, Абраскил Ачугба, Альдона Джалагония, Эсма Кудба, Хайри Кутарба, Роланд Папба, Мамука Чазмава, Хабас Шереметову и Экрем Эшба освобождены от оплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда, которым ранее были переданы в срочное возмездное владение и пользование жилые помещения на основании договоров аренды. Согласно закону после 15 лет проживания на территории Абхазии, они имеют право на выкуп жилья.