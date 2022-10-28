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Абхазия Информ

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ РЕПАТРИАНТАМ

Новости Пятница, 28 октября 2022 15:52
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БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА ЖИЛЬЯ РЕПАТРИАНТАМ

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. В соответствии с ходатайством Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации и заявлением гражданина РА, генерал-майора Сирийской Арабской Республики в отставке, преподавателя Абхазского государственного университета Бакир Мунира Абдела Саламовича о безвозмездной передаче в собственность жилья, ранее выделенного из государственного жилищного фонда на основании статуса репатрианта, постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 22 февраля предоставлена льгота в виде полного освобождения от уплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда.

Также в соответствии с ходатайством Госкомитета по репатриации еще 10 граждан Умут Агрба, Джульетта Атружба, Абраскил Ачугба, Альдона Джалагония, Эсма Кудба, Хайри Кутарба, Роланд Папба, Мамука Чазмава, Хабас Шереметову и Экрем Эшба освобождены от оплаты стоимости жилья при передаче в частную собственность из государственного жилищного фонда, которым ранее были переданы в срочное возмездное владение и пользование жилые помещения на основании договоров аренды. Согласно закону после 15 лет проживания на территории Абхазии, они имеют право на выкуп жилья.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 28 октября 2022 16:44

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