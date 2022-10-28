ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ОБЩИЙ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ . На заседании Кабинета министров, правительство утвердило общий объем Государственного бюджета Республики Абхазия на 2023 год по доходам в сумме 12 489 657,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 14 165 530,9 тыс. рублей. Дефицит Госбюджета составит 1 675 873,7 тыс. рублей.

Основными бюджетообразующими доходами государственного бюджета являются: налог на прибыль организаций (13,4%), подоходный налог (16,6%), налог на добавленную стоимость (35,5%), акцизы (4,8%), таможенные пошлины (8,0 %) и таможенные сборы (5,5%) в совокупности, формирующие в 2023 году свыше 80,0% налоговых и неналоговых доходов государственного бюджета.

В структуре собственных доходов государственного бюджета по всем источникам поступлений доля республиканского бюджета составляет 61,0 % местных бюджетов 39,0 %. Удельный вес налога на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Абхазия в налоговых и неналоговых доходах республиканского бюджета составляет 32,6 % и доходы от внешнеэкономической деятельности 22,2 %.

Доходы республиканского бюджета

Доходы республиканского бюджета от поступлений налога на добавленную стоимость на 2023 год прогнозируются в объеме 2 611 265,8 тыс. рублей.

Поступления акцизов по подакцизным товарам, ввозимым на территорию Республики Абхазия, прогнозируются в объеме 260 661,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес приходится от поступлений акцизов на табачные изделия – на 2023 год прогнозируется в сумме 172 524,9 тыс. рублей.

Поступление по акцизам на пиво, ввозимое на территорию Республики Абхазия составляет 56 287,1 тыс. рублей.

Поступление государственной пошлины в республиканский бюджет на 2023 год прогнозируется в сумме 123 722,7 тыс. рублей.

Прогноз поступлений от внешнеэкономической деятельности на 2023 год составляет 996 731,5 тыс. рублей, что на 29 322,3 тыс. рублей больше по сравнению с 2022 годом.

Общий объем поступлений по платежам за пользование природными ресурсами в республиканском бюджете прогнозируется в сумме 76 004,7 тыс. рублей, из них платежи за пользование лесным фондом – 1 575,6 тыс. рублей, платежи при пользовании недрами – 1 712,0 тыс. рублей, платежи при пользовании водными биологическими ресурсами – 72 717,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в республиканский бюджет сформированы из поступлений от нерезидентов в виде финансовой помощи Российской Федерации в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в сумме 3 734 689,7 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023–2025 годы в сумме 1 215 000,0 тыс. рублей и на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022–2025 годы в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета

Формирование объема и структуры расходов республиканского бюджета на 2023 год осуществлялось в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Республики Абхазия, разграничением полномочий органов государственной власти и управления и с учетом представленных распорядителями бюджетных средств материалов с обоснованиями в потребности бюджетных ассигнований.

Предусматриваемый объем расходов республиканского бюджета на 2023 год определяется в сумме 11 298 118,6 тыс. рублей, что на 402 492,2 тыс. рублей, или на 3,7 % больше уточненных показателей 2022 года.

В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования на:

– функционирование органов законодательной власти в объеме 66 900,0 тыс. рублей, что на 4 800,0 тыс. рублей больше по отношению к уровню 2022 года. К органам законодательной власти отнесены расходные полномочия по обеспечению деятельности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

– функционирование органов исполнительной власти в объеме 203 588,3 тыс. рублей, что на 19 787,3 тыс. рублей больше по отношению к уровню 2022 года. В составе расходов исполнительных органов власти предусмотрены бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Администрации президента Республики Абхазия, объем которых предусматривается в сумме 62 412,3 тыс. рублей, что на 1 348,6 тыс. рублей меньше уровня 2022 года; аппарата Совета безопасности Республики Абхазия в объеме 6 433,2 тыс. рублей; аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия в объеме 53 624,9 тыс. рублей, что на 2 000,0 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия в объеме 14 777,9 тыс. рублей, что на 5 572,4 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру в объеме 7 179,6 тыс. рублей, что на 1 095,9 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации в объеме 19 976,8 тыс. рублей; Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору в объеме 28 673,9 тыс. рублей, что на 9 148,8 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Государственного архивного управления в объеме 10 509,7 тыс. рублей, что на 3 318,8 тыс. рублей больше уровня 2022 года;

– функционирование судебной системы в объеме 221 650,5 тыс. рублей, что на 6 033,2 тыс. рублей больше значений 2022 года. Из общих расходов на судебную систему прогнозируются расходы на функционирование Конституционного суда Республики Абхазия в объеме 36 323,2 тыс. рублей, что на 1 536,2 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Верховного суда Республики Абхазия, судов города Сухум и районов Республики Абхазия, Военного суда Республики Абхазия в объеме 157 404,2 тыс. рублей, что на 16 200,0 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Арбитражного суда Республики Абхазия в объеме 27 923,1 тыс. рублей, что на 11 703,0 тыс. рублей меньше уровня 2022 года;

– функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов в объеме 537 283,2 тыс. рублей, что на 141 866,9 тыс. рублей больше показателей 2022 года. В составе финансовых, налоговых и таможенных органов учтены бюджетные ассигнования на функционирование Контрольной палаты Республики Абхазия в объеме 39 600,0 тыс. рублей, что на 4 855,1 тыс. рублей больше уровня 2022 года; Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в объеме 259 660,9 тыс. рублей, что на 72 429,6 тыс. рублей больше показателей 2022 года; Министерства финансов Республики Абхазия в объеме 102 353,7 тыс. рублей, что на 14 109,7 тыс. рублей больше уровня 2022 года и Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия в объеме 135 668,6 тыс. рублей, что на 50 472,5 тыс. рублей больше объема 2022 года. В соответствии с Указом Президента Республики Абхазия «Об утверждении Положения «О классных чинах работников Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия» от 24 августа 2022 года № 206» внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2023 года;

– международная деятельность в объеме 102 324,2 тыс. рублей, что на 1 179,1 тыс. рублей больше значений 2022 года. В составе расходов на международную деятельность предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование аппарата, представительств и посольств Министерства иностранных дел Республики Абхазия;

– обслуживание государственного долга в объеме 31 000,0 тыс. рублей, из них на обслуживание внутреннего долга в объеме 1 000,0 тыс. рублей; на обслуживание внешнего долга (обслуживание государственного экспортного кредита) в объеме 30 000,0 тыс. рублей;

– обеспечение выборов и референдумов в объеме 5 951,5 тыс. рублей, что на 13 704,0 тыс. рублей меньше значений 2022 год. По данному подразделу предусматриваются расходы на функционирование деятельности аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия;

– резервные фонды в объеме 600 000,0 тыс. рублей, в том числе: резервный фонд Президента Республики Абхазия в объеме 400 000,0 тыс. рублей и резервный фонд Правительства Республики Абхазия в объеме 200 000,0 тыс. рублей;

– фундаментальные и прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов в объеме 190 985,1 тыс. рублей, что на 13 900,5 тыс. рублей больше показателей 2022 года. В структуре расходов предусматриваются ассигнования на содержание: системы Академии наук Абхазии в объеме 186 324,4 тыс. рублей, что на 13 621,1 тыс. рублей больше уровня 2022 года; функционирование Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия в объеме 4 660,7 тыс. рублей, что на 279,4,0 тыс. рублей больше уровня 2022 года;

– другие общегосударственные вопросы в объеме 714 999,9 тыс. рублей, что на 520 366,6 тыс. рублей больше уровня 2022 года. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Управления государственными дачами при Администрации Президента Республики Абхазия в объеме 28 350,3 тыс. рублей; Благотворительного фонда Первого Президента Республики Абхазия в объеме 5 829,3 тыс. рублей; Общественной палаты Республики Абхазия в объеме 2 260,2 тыс. рублей; Государственного учреждения РА «Государственная кадастровая палата» в объеме 6 255,9 тыс. рублей; Аппарата Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия в объеме 5 349,1 тыс. рублей; бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Республики Абхазия предусматриваются в объеме 2 400,3 тыс. рублей; Аппарата полномочного представителя Президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам в объеме 6 600,0 тыс. рублей; Научно- исследовательского центра «Абхазская энциклопедия» – 4 062,9 тыс. рублей; Фонда «Международный культурно-деловой центр» в объеме 4 619,6 тыс. рублей; Совета старейшин Республики Абхазия в объеме 1 605,9 тыс. рублей; Республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Республики Абхазия в объеме 1 900,0 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий по празднованию 30-ой годовщины Дня Победы Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 годов в объеме 150 000,0 тыс. рублей; финансовое обеспечение ведомственной среднесрочной целевой программы, утверждённой Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 июля 2022 года № 87 «Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Абхазия 2022 -2024 гг.» в объеме 90 000,0 тыс. рублей; расходы на изготовление акцизных марок и бланков строгой отчетности (билетов, виз, экскурсионных путевок и других) в объеме 35 947,4 тыс. рублей; компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка в объеме 2 000,0 тыс. рублей; расходы на создание и внедрение электронной системы онлайн-передачи данных с контрольно-кассовой техники в объеме 8 619,0 тыс. рублей; на поддержку независимых средств массовой информации Республики Абхазия, из расчета по 50,0 тыс. рублей в месяц, на общую сумму 4 200,0 тыс. рублей; финансовое обеспечение по расселению жителей многоквартирного дома № 3, расположенного в городе Сухум по улице Назадзе, 3 в объеме 350 000,0 тыс. рублей, и другие расходы – 5 000,0 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 1 924 715,3 тыс. рублей, что на 61 295,0 тыс. рублей больше показателей 2022 года. В рамках раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования на:

– функционирование органов прокуратуры в объеме 106 969,0 тыс. рублей, что на 11 989,6 тыс. рублей больше уровня 2022 года. Рост обусловлен увеличением расходов на стимулирующие выплаты по заработной плате работников органов прокуратуры Республики Абхазия, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 12 июня 2006 года № 1377-с-XIV «О Прокуратуре Республики Абхазия»;

– функционирование органов внутренних дел в объеме 810 868,9 тыс. рублей, или на 10 143,0 тыс. рублей меньше по сравнению с 2022 годом. По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на текущее содержание и деятельность Министерства внутренних дел Республики Абхазия и на реализацию Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия, а также на обеспечение деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Республике Абхазия;

– функционирование органов государственной безопасности в объеме 537 463,7 тыс. рублей (Секретно);

– функционирование органов юстиции в объеме 68 079,2 тыс. рублей, или на 6 912,3 тыс. рублей больше уровня 2022 года;

– миграционную политику в объеме 42 397,8 тыс. рублей, что на 4 480,5 тыс. рублей больше уровня 2022 года;

– защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций в объеме 196 000,0 тыс. рублей, что на 55,6 тыс. рублей больше уровня 2022 года;

– другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в объеме 162 936,7 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 2 247 929,7 тыс. рублей, что на 441 014,8 тыс. рублей меньше уровня 2022 года. В рамках раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования на:

– общеэкономические вопросы в объеме 29 050,7 тыс. рублей, в том числе: на функционирование Министерства экономики Республики Абхазия – 24 749,8 тыс. рублей и ГУ «Государственное инвестиционное агентство» – в объеме 4 300,9 тыс. рублей;

– строительство в объеме 314 063,1 тыс. рублей. По указанному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на функционирование Управления капитального строительства Республики Абхазия в объеме 5 413,3 тыс. рублей; на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района, в объеме 56 000,0 тыс. рублей; на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам в объеме 250 000,0 тыс. рублей; на функционирование Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в объеме 2 649,8 тыс. рублей;

– промышленность, энергетику, связь, транспорт в объеме 241 975,9 тыс. рублей, в том числе: на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию в объеме 16 285,9 тыс. рублей; на финансовое обеспечение создания единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных в объеме 50 000,0 тыс. рублей; расходы на оказание финансовой поддержки РУП «Почта Абхазии» в объеме 3 312,0 тыс. рублей; Агентства Правительственной связи при Президенте Республики Абхазия в объеме 22 378,0 тыс. рублей; на дотацию РУП «Черноморэнерго» в объеме 150 000,0 тыс. рублей;

– курорты и туризм в объеме 22 940,4 тыс. рублей;

– сельское хозяйство в объеме 145 695,0 тыс. рублей, в том числе: функционирование деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия в объеме 7 725,8 тыс. рублей; на финансовое обеспечение ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» в объеме 100 000,0 тыс. рублей; на функционирование деятельности Государственной службы защиты растений в объеме 336,3 тыс. рублей; Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия, Республиканской ветеринарной лаборатории и Государственного учреждения «Абхазвет» в объеме 13 000,3 тыс. рублей; Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений в объеме 24 632,6 тыс. рублей;

– лесное, рыбное и водное хозяйства в объеме 16 497,0 тыс. рублей. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

– другие вопросы в области национальной экономики в объеме 262 707,6 тыс. рублей, из которых на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения Республики Абхазия в объеме 50 000,0 тыс. рублей; на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по статистике в объеме 26 426,8 тыс. рублей; Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога» на обеспечение охраны железной дороги в объеме 6 280,8 тыс. рублей; на финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

В рамках раздела «Национальная экономика» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 1 215 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023-2025 гг.

По разделу «Охрана окружающей среды» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 23 451,3 тыс. рублей, что на 8 174,5 тыс. рублей больше уровня 2022 года. В рамках раздела «Охрана окружающей среды» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– экологический контроль в объеме 1 900,0 тыс. рублей. В структуре данных расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Абхазского государственного центра экологического мониторинга Республики Абхазия;

– охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания в объеме 5 800,0 тыс. рублей. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Кодорское ущелье»;

– другие вопросы в области охраны окружающей среды в объеме 15 751,3 тыс. рублей. Данные расходы предусматриваются на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.

По разделу «Образование» в республиканском бюджете на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 569 557,8 тыс. рублей, что на 51 970,0 тыс. рублей больше уровня 2022 года. В рамках раздела «Образование» функциональной классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– общее образование в объеме 165 044,5 тыс. рублей (функционирование четырех образовательных учреждений интернатного типа и Сухумской средней школы № 1 им. Б. В. Шинкуба);

– среднее профессиональное образование в объеме 82 809,5 тыс. рублей;

– высшее и послевузовское образование в объеме 250 119,3 тыс. рублей, из которых: на функционирование деятельности Абхазского государственного университета – 235 895,2 тыс. рублей, что на 24 869,9 больше уровня 2022 года, и Института педагогики им. Н.Х. Адзинба – 14 224,1 тыс. рублей, что на 246,0 тыс. рублей больше 2022 года;

– другие вопросы в области образования в объеме 71 584,5 тыс. рублей, что на 15 971,1 тыс. рублей больше уровня 2022 года. К данной структуре расходов относятся бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия в сумме 23 384,5 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий в области образования в сумме 24 000,0 тыс. рублей; издание учебников в объеме 15 000,0 тыс. рублей; реализацию мероприятий, связанных с освещением на государственном языке в средствах массовой информации деятельности законодательного, исполнительных, судебных органов государственной власти и общественных организаций, в размере 4 200,0 тыс. рублей и на реализацию проектов в области языковой политики в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

По разделу «Здравоохранение» в республиканском бюджете на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 969 124,1 тыс. рублей, что на 82 870,8 тыс. рублей меньше уровня 2022 года. В рамках раздела «Здравоохранение» функциональной классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– медицинскую помощь населению в объеме 443 749,2 тыс. рублей. Предусматриваются расходы на функционирование двух центральных республиканских больниц, двух реабилитационных центров и шести диспансеров;

– санитарно-эпидемиологический надзор в объеме 24 022,4 тыс. рублей. Предусматриваются расходы на функционирование Республиканской санитарно-эпидемиологической службы;

– другие вопросы в области здравоохранения в объеме 501 352,5 тыс. рублей, из них на:

– функционирование Министерства здравоохранения Республики Абхазия предусматривается в объеме 23 705,6 тыс. рублей, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы - 11 863,6 тыс. рублей и Республиканского склада № 16 – 933,3 тыс. рублей;

– реализацию мероприятий за счет средств финансовой помощи Российской Федераций в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в объеме 68 900,0 тыс. рублей, которые направляются на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, и на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов;

– реализацию мероприятий в сфере здравоохранения в объеме 395 950,0 тыс. рублей, из них: защита населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и мероприятия по борьбе с ней 80 000,0 тыс. рублей; совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия – 7 000,0 тыс. рублей; медицинская реабилитация инвалидов ОВНА 1992-1993 гг. – 3 500,0 тыс. рублей; лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия – 90 000,0 тыс. рублей; кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия – 15 000,0 тыс. рублей; медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия – 450,0 тыс. рублей; централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для ЛПУ Республики Абхазия – 150 000,0 тыс. рублей; развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия – 50 000,0 тыс. рублей.

Реализация вышеуказанных мероприятий направлена на защиту населения от инфекционных заболеваний, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при хронических заболеваниях, совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения при социально значимых заболеваниях, финансирование расходов по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологической помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями за пределами Республики Абхазия, подготовку специалистов в области здравоохранения.

По разделу «Культура и искусство, СМИ» в республиканском бюджете на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования на культуру, искусство и СМИ в объеме 376 908,3 тыс. рублей, что на 53 122,9 тыс. рублей больше показателей 2022 года. В рамках раздела «Культура и искусство, СМИ» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– культуру и искусство в объеме 244 777,6 тыс. рублей, в том числе на функционирование подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Абхазия – 214 777,6 тыс. рублей; на проведение мероприятий в области культуры – 30 000,0 тыс. рублей;

– телевидение и радиовещание в объеме 64 043,5 тыс. рублей (функционирование Абхазской государственной телерадиокомпании);

– периодическую печать и издательство в объеме 26 750,3 тыс. рублей, из них: на содержание ГУ Республики Абхазия «Абхазское государственное издательство» – 5 717,3 тыс. рублей, на издание книг – 11 200,0 тыс. рублей; на издание газет и журналов – 9 833,0 тыс. рублей;

– другие вопросы в области культуры и искусства, средств массовой информации в объеме 41 336,9 тыс. рублей, из них: на функционирование деятельности Министерства культуры Республики Абхазия – 16 187,3 тыс. рублей, Республиканское Государственное учреждение «Апснымедиа» – 18 437,4 тыс. рублей, творческих союзов – 6 712,2 тыс. рублей.

По разделу «Физическая культура, спорт и молодежная политика» в республиканском бюджете на 2023 год предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 103 076,3 тыс. рублей, что на 28 640,6 тыс. рублей больше значений 2022 года. В рамках раздела «Физическая культура, спорт и молодежная политика» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– физическую культуру и спорт в объеме 83 551,4 тыс. рублей, что на 24 768,2 тыс. рублей больше уровня 2022 года. К данным расходам относятся: функционирование подведомственных учреждений Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта – 9 529,5 тыс. рублей; реализация программ и мероприятий в области спорта – 35 500,0 тыс. рублей; функционирование Республиканской детской юношеской средней школы игр – 15 551,3 тыс. рублей и функционирование детской юношеской средней школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики – 22 970,6 тыс. рублей;

– молодежную политику в объеме 9 000,0 тыс. рублей, что на 3 000,0 тыс. рублей больше уровня 2022 года. Данные ассигнования предусматриваются на проведение мероприятий по реализации молодежной политики в Республике Абхазия;

– другие расходы в области физической культуры, спорта и молодежной политики в объеме 10 524,9 тыс. рублей, из них на функционирование Государственного комитета по делам молодежи и спорта – 8 524,9 тыс. рублей и функционирование ОО «Национальный Олимпийский комитет» – 2 000,0 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» в республиканском бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 331 860,9 тыс. рублей, что на 28 251,9 тыс. рублей больше уровня 2022 года. В рамках раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования, из них на:

– социальную защиту в объеме 249 869,0 тыс. рублей. К данным расходам относятся: функционирование Республиканской медико-социальной экспертной комиссии – 5 000,0 тыс. рублей; функционирование Дома-интерната для престарелых и инвалидов – 24 508,0 тыс. рублей, социальная помощь на дому пожилому населению в объеме 7 970,0 тыс. рублей, выплаты социальных пособий отдельным категориям граждан Республики Абхазия в объеме 212 391,0 тыс. рублей. Виды пособий и объемы бюджетных ассигнований приведены в таблице 6.

– другие вопросы в области социальной политики в объеме 81 991,9 тыс. рублей, из них на функционирование деятельности Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия – 14 524,0 тыс. рублей, Государственного учреждения «Служба социальной поддержки детей и семей» – 7 467,9 тыс. рублей. В целях финансового обеспечения целевой программы «Жилище-2023» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 60 000,0 тыс. рублей.

По разделу «Межбюджетные трансферты» предусматриваются бюджетные ассигнования, передаваемые в формах межбюджетных трансфертов местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов в объеме 1 566 812,2 тыс. рублей, в том числе:

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в части покрытия дефицитов в объеме 323 582,3 тыс. рублей;

– субсидии местным бюджетам на заработную плату основных категорий работников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан в объеме 1 093 229,9 тыс. рублей;

– дотация бюджету Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. на лечение инвалидов I и II групп за пределами Абхазии в объеме 10 000,0 тыс. рублей;

– дотация бюджету Пенсионного фонда Республики Абхазия в объеме 140 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на выплату заработной платы предусмотрены в объеме 3 136 474,7 тыс. рублей, что составляет 27,8 % от общего объема расходов республиканского бюджета на 2023 год.

В 2023 году прогнозируется дефицит республиканского бюджета в объеме 1 675 873,7 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита предполагаются: привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия в пределах 800 000,0 тыс. рублей; возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в объеме 59 009,6 тыс. рублей; иные источники внутреннего финансирования дефицита в объеме 903 189,3 тыс. рублей, определенные в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия.

В 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 86 325,2 тыс. рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги. По состоянию на 1 января 2024 года остаток ссудной задолженности по экспортному кредиту составит 1 107 765,1 тыс. рублей.