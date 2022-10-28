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Абхазия Информ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Новости Пятница, 28 октября 2022 21:15
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. Правительство одобрило предложение Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 11,0 га в с. Дранда, ул. Леона из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» с последующим предоставлением ООО «БЕЛАН 2018» для строительства санаторно-курортного средства размещения.

Одобрено и предложение Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 2,92 га из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного назначения» и предоставлении земельного участка площадью 2,08 га из категории «прибрежные земли» в селе Бабышира, ул.1-я Уарчинская с последующим предоставлением в постоянное пользование ООО «Вудстоун

Дано согласие Администрации г. Сухум на предоставление обществу с ограниченной ответственностью «Сухум Резиденс» (ИНН – 200119995, ОГРН – 122РА000107) в постоянное пользование земельного участка площадью 0,155 га в г. Сухум, для строительства средства размещения гостиничного типа.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 28 октября 2022 21:18

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