УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»
Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2023 год». Документ представил вице-премьер – министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
На осуществление основных программных мероприятий в 2023 году планируется выделить 100 млн рублей, в том числе:
– на развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах – 30 млн) рублей;
– на развитие животноводства – 3 млн рублей;
– на развитие рыбной отрасли – 5 млн рублей;
– на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней – 10 млн рублей;
– на создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции – 30 млн рублей;
– на приобретение сельскохозяйственной техники (трактора, мотоблоки и навесное оборудование) – 22 млн рублей.
Основными целями реализации Программы являются:
– повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции;
– воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программных мероприятий;
– развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
– увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
– обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских
территорий.
К основным задачам реализации Программы отнесены:
– организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия в развитии крестьянских хозяйств;
– обеспечение мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней растений и сельскохозяйственных культур;
– оказание государственного финансового содействия в создании и развитии производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
– повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
– создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
К основным программным мероприятиям относятся:
– развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах;
– развитие животноводства.
В рамках данного мероприятия предусматривается: скотоводство, птицеводство и пчеловодство, развитие рыбной отрасли.
В рамках данного мероприятия предусматривается создание новых и развитие существующих рыбных хозяйств в естественных и искусственных водоемах; приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.
В рамках данного мероприятия предусматриваются: приобретение средств защиты растений для защиты сельскохозяйственных культур, таких как: виноград, инжир, киви, мандарин, орех, слива, фейхоа, хурма, а также проведение работ по защите данных сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение участников Программы производственно-технической базой (приобретение, строительство и ремонт основных средств, в том числе зданий и сооружений; приобретение и монтаж систем электроснабжения, вентиляции, водоотвода); приобретение сельскохозяйственной техники (тракторов, мотоблоков и навесного оборудования).
В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение участников Программы (за исключением юридических лиц) сельскохозяйственной техникой такой как: трактора, мотоблоки, а также навесное оборудование к ним.
Претендент на участие в Программе – гражданин Республики Абхазия, фактически проживающий в сельской местности на территории Республики Абхазия, крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, обратившийся в установленном Программой порядке с заявкой на участие в Программе.
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