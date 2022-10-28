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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»

Новости Пятница, 28 октября 2022 21:19
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УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2023 ГОД»

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2023 год». Документ представил вице-премьер – министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

На  осуществление основных программных  мероприятий в 2023 году планируется выделить 100 млн рублей, в том числе:

– на развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах – 30 млн) рублей;

– на развитие животноводства – 3  млн  рублей;

– на развитие рыбной отрасли – 5  млн  рублей;

– на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней – 10 млн  рублей;

– на создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции – 30 млн  рублей;

– на приобретение сельскохозяйственной техники (трактора, мотоблоки и навесное оборудование) –  22  млн  рублей.
Основными целями реализации Программы являются:

– повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции;

– воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

– обеспечение гласности и прозрачности при реализации программных мероприятий;

– развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

– увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

– обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских

территорий.

К основным задачам реализации Программы отнесены:

– организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия в развитии крестьянских хозяйств;

–  обеспечение мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней растений и сельскохозяйственных культур;

– оказание государственного финансового содействия в создании и развитии производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

– повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

– создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

К основным программным мероприятиям относятся:

– развитие растениеводства, закладка однолетних и многолетних насаждений и грибов в открытом и закрытом грунтах;

– развитие животноводства.

В рамках данного мероприятия предусматривается: скотоводство, птицеводство и пчеловодство, развитие рыбной отрасли.

В рамках данного мероприятия предусматривается создание новых и развитие существующих рыбных хозяйств в естественных и искусственных водоемах; приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней, а также проведение работ по защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней.

В рамках данного мероприятия предусматриваются: приобретение средств защиты растений для защиты сельскохозяйственных культур, таких как: виноград, инжир, киви, мандарин, орех, слива, фейхоа, хурма, а также проведение работ по защите данных сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней; создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.

В рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение участников Программы производственно-технической базой (приобретение, строительство и ремонт основных средств, в том числе зданий и сооружений; приобретение и монтаж систем электроснабжения, вентиляции, водоотвода); приобретение сельскохозяйственной техники (тракторов, мотоблоков и навесного оборудования).

В рамках данного мероприятия предусматривается  обеспечение участников Программы (за исключением юридических лиц) сельскохозяйственной техникой такой как: трактора, мотоблоки, а также навесное оборудование к ним.

Претендент на участие в Программе – гражданин Республики Абхазия, фактически проживающий в сельской местности на территории Республики Абхазия, крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, обратившийся в установленном Программой порядке с заявкой на участие в Программе.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 28 октября 2022 21:21

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