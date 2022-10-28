ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ РЯДА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Бюджет Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год утвержден общем объеме доходов и расходов в сумме 1 480 308,3 тыс. руб.

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ . Бюджет Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2023 год утверждён в общем объеме доходов и расходов в сумме 199 616,9 тыс. руб.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2023 год утвержден в общем объеме доходов и расходов в сумме 59 608,0 тыс. руб.

Государство планирует увеличить суммы некоторых пособий, сообщил на заседании правительства глава Фонда соцстрахования Абхазии Бакур Бебия.

Единовременная выплата работающим родителям за рождение ребенка увеличится с 13 до 22 тысяч рублей, для неработающих родителей – с 10,2 до 17 тысяч рублей. Также пособие на период отпуска по уходу за ребенком вырастет с 3 до 7 тысяч рублей.

Проект находится на стадии согласования. Предполагается, что выплачивать увеличенные пособия начнут в 2023 году.

Бюджет Фонда репатриации Республики Абхазия на 2023 год утвержден в общем объеме доходов и расходов в сумме 239 850,0 тыс. руб.

Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2023 год утвержден в общем объеме доходов и расходов в сумме 163 902,7 тыс. руб.

Утвержден общий объем доходов и расходов Дорожного фонда в сумме 110 000,0 тыс. руб.