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Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 28 октября 2022 21:24
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ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники УКОН МВД выявили новый канал поставки наркотика в Абхазию, первый же курьер, начавший распространять смертоносное зелье, задержан.

Житель г. Ульяновск 1965 г.р. Педасов Александр Владимирович был задержан с поличным на территории железнодорожного вокзала в г. Сухум, при личном досмотре у мужчины изъято 14 свертков с расфасованным порошкообразным веществом.

Задержанный пояснил, что при нем находится наркотическое вещество «метадон» и приехал он в Абхазию для того, чтобы сделать тайные закладки в городе Сухум.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного было произведено обследование участков местности по улице Эшба, сотрудниками милиции при непосредственном участии гражданина Педасова и граждан, приглашенных в качестве понятых, обнаружены и изъяты уже подготовленные к реализации закладки.

Как уточнил гражданин Педасов, указывая на места, где он ранее тайно заложил наркотическое средство, за одну сделанную закладку он получал 800 рублей, места закладок фотографировал и отправлял псевдониму «Алена».

В общей сложности в скрытых местах с закладками изъято 4 аналогичных заизолированных свертков со светлым веществом внутри. При исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон».

В отношении гражданина Педасова по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно - незаконные приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Последний заключен под стражу. Расследование проводит следственный отдел УВД по городу Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 28 октября 2022 21:29

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