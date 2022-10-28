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Абхазия Информ

В РУСДРАМЕ 29, 30 И 31 ОКТЯБРЯ ПРОЙДУТ ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЯ «В ЛУЧАХ»

Новости Пятница, 28 октября 2022 21:29
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В РУСДРАМЕ 29, 30 И 31 ОКТЯБРЯ ПРОЙДУТ ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ СПЕКТАКЛЯ «В ЛУЧАХ»

Сухум. 28 октября 2022. Абхазия-Информ. Мария Склодовская-Кюри… Величайшая женщина-ученый в истории, лауреат двух Нобелевский премий, исследовавшая радиоактивное излучение, честная и неутомимая, посвятившая жизнь самоотверженной службе науке и людям. Превратившись в икону при жизни, она сумела избежать искушения славой, ненавидела ложь и фальшь, была требовательна к себе, бескомпромиссна в научной работе, и прожив нелегкую жизнь, всегда оставалась Женщиной – любящей и жаждущей любви.

В спектакле «В лучах» глубокий и земной образ Марии Кюри вырастает из неизвестных ранее писем самой себе, мужу и дочерям, наполненных сокровенными рассуждениями о науке и вере, любви и страданиях, Боге и несправедливости, счастье материнства и страхе потерь, жертвенности и мужестве оставаться собой, противостоять осуждению и непониманию окружающими.

Истории жизни этой гениальной женщины хватит на десяток пьес, но создатели спектакля вместе с драматургом Артуром Палыгой предприняли попытку охватить её всю – от грязи из чешского леса и первых крупиц радия до бескрайнего космоса, принимающего вечное сияние новой звезды.

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