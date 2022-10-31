«ДОМ МОСКВЫ» ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДОПЕЧНЫМ ФОНДА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ . Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Сухуме оказал помощь в прохождении медицинской реабилитации подопечным благотворительного фонда «Поддержка». сообщает пресс-служба «Дома Москвы».Помощь оказана в рамках реализации субсидии Правительства Москвы, направленной на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом.

«Особые дети в Абхазии – особая категория, требующая пристального внимания психологов, педагогов, дефектологов, поэтому возможность, предоставленная «Домом Москвы» в Сухуме, стала хорошим подспорьем в нашей нелегкой работе», – сказала руководитель фонда Анетта Бганба-Павелкова.

Подопечные фонда получили уникальную возможность пройти курс интенсивной реабилитации в одном из передовых центров города Москвы - Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой.

«Стоит особо отметить, что были учтены все условия, начиная от транспортных расходов до совместного размещения детей и их родителей», – добавила Бганба-Павелкова.

Подопечные фонда также получили консультации ведущих московских неврологов и психиатров. Были проведены необходимые диагностические процедуры и коррекционные мероприятия.

«Благодарим за предоставленную возможность директора Дома Москвы в Сухуме Александра Бигвава и начальника отдела государственных субсидий Марию Соя. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Сделанный шаг послужит хорошей основой для нашего взаимодействия», – отметила руководитель фонда «Поддержка».