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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕР

Новости Понедельник, 31 октября 2022 18:30
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В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕР

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. В Культурном Центре Фазиля Искандера в Москве, расположенном в Библиотеке № 36 на улице Правды, д. 11 открылся мемориальный кабинет писателя Фазиля Искандера. На вечер-презентацию Мемориального кабинета пришли представители литературной общественности Москвы, литераторы, лично знавшие Фазиля Искандера, члены семьи, представители Московской абхазской диаспоры, поклонники его творчества. Вечер был организован и подготовлен руководством Культурного Центра Библиотеки при участии семьи писателя и активном содействии Московской Абхазской диаспоры. На вечере-презентации присутствовал Председатель Правления Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Вечер-презентация начался с демонстрации Мемориального кабинета, знакомства гостей и участников вечера с его экспонатами – рабочим столом писателя и пишущей машинкой, на которой он печатал свои произведения, с частью его библиотеки, расположившейся в большом шкафу и насчитывающей около 300 книг. Гостей вечера-презентации с экспонатами Мемориального кабинета знакомила вдова писателя Антонина Михайловна Хлебникова-Искандер.

Вечер вел Евгений Попов – писатель, вице-президент Русского Пен-центра. В своем вступительном слове он рассказал о не так давно вышедшей книге «Фазиль: опыт художественной биографии», написанной им в соавторстве с Михаилом Гундариным.

Вечер открыл народный артист Российской федерации Авангард Леонтьев. Он прочитал одно из ранних произведений писателя – рассказ «О море».

Со своими глубокими и философичными размышлениями о творчестве и личности Фазиля Искандера выступил на вечере Евгений Сидоров, литературовед, эссеист, общественный и государственный деятель России, председатель Союза писателей Москвы, заслуженный деятель искусств РФ. Он назвал самое главное и объемное свойство Фазиля Искандера, отметив его мудрость и художественные достоинства его прозы и поэзии.

Любопытными эпизодами из собственных воспоминаний о Фазиле Искандере поделился с коллегами Денис Чачхалиа, слушатель искандеровского семинара в Литературном институте, поэт и писатель, почетный доктор Академии наук Абхазии.

В рамках презентации Мемориального кабинета состоялся показ недавно отснятого во Франции фильма «Море». В основу его сюжета был положен ранний рассказ Фазиля Искандера «О море», который уже прозвучал в блистательном исполнении Авангарда Леонтьева. Автор фильма Елена Сурина (Франция).

Лента была показана на французском языке с русскими титрами и вызвала неподдельный интерес гостей и участников вечера. Сюжет фильма несколько отличается от самого рассказа. Двенадцатиминутное кино отснято так, что в мир французской семьи, живущей у Средиземного моря, легко и непринужденно вошла поэтическая мысль рассказа Фазиля Искандера, его воспоминания о своем детстве возле Черного моря и размышления о морской стихии. У режиссера Елены Суриной получилось удачное двенадцатиминутное кино-стихотворение.

От имени Натальи Ивановой, известного литературного критика и заместителя главного редактора журнала «Знамя» выступила аспирантка кафедры теории литературы филологического факультета МГУ Мария Кирова.

Наталья Борисовна Иванова, приветствуя открытие Мемориального кабинета Фазиля Искандера в частности сказала, что «Искандер своей литературой компенсировал нам унылость проживания жизни. Он как бы говорил и говорит всем нам: не впадайте в тоску, жизнь удивительно богата на краски, на неожиданные, авантюрные повороты!».

Мария Кирова отметила, что Фазиля Искандера нельзя ограничивать ни рамками эпохи, ни рамками абхазской или русской литературных традиций, - слишком велик и многогранен талант певца Абхазии. Она представила свою статью «Жанрово-тематическое своеобразие анималистических произведений Ф. А. Искандера», которая была одобрена к печати редакцией журнала «Litera».

Выступление Сергея Николаевича Красавченко, российского общественного и государственного деятеля, было посвящено его воспоминаниям о редком публичном слове Фазиля Искандера. В частности, он прочитал отрывки из публичной лекции «Совесть» с которой Фазиль Абдулович выступил перед преподавателями, студентами и приглашенными гостями Международного университета в Москве.

Среди гостей вечера присутствовал Аслан Галазов, автор и режиссер нового фильма по мотивам повести Фазиля Искандера «Детство Чика». В ближайшее время Культурный Центр Фазиля Искандера планирует провести показ и обсуждение этого фильма.

В завершении всех выступлений вдова Фазиля Искандера, поэтесса Антонина Хлебникова-Искандер прочла несколько записей самого Фазиля, которые она нашла в его большой рукописной записной книге. В заключении она поблагодарила устроителей самого Мемориального кабинета, друзей и коллег Фазиля Абдуловича, выступивших с тёплыми воспоминаниями о нем.

Прочитано 27 раз Последнее изменение Понедельник, 31 октября 2022 18:36

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