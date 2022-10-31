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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Понедельник, 31 октября 2022 18:38
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В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, которое провел его председатель Инар Садзба.

Заседание посвящалось вопросам разработки концепции национального образования, новых методик преподавания абхазского языка в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также методологии обучения абхазскому языку детей, не владеющих абхазским языком.

В заседании участвовал министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа, замминистра Ада Кварчелия, специалисты в сфере образования, юристы.  

Министерство просвещения и языковой политики представило учебно-методический материал по изучению абхазского языка в детсадах и начальных классах школ и Абхазии. На заседании речь шла и о законопроекте «Об образовании», принятом в первом чтении. В частности, был выработан план дальнейшей работы над данным законопроектом.

Прочитано 23 раз Последнее изменение Понедельник, 31 октября 2022 18:38

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