В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заседание посвящалось вопросам разработки концепции национального образования, новых методик преподавания абхазского языка в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также методологии обучения абхазскому языку детей, не владеющих абхазским языком.

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ . Состоялось расширенное заседание парламентского комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ, которое провел его председатель Инар Садзба.

В заседании участвовал министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа, замминистра Ада Кварчелия, специалисты в сфере образования, юристы.

Министерство просвещения и языковой политики представило учебно-методический материал по изучению абхазского языка в детсадах и начальных классах школ и Абхазии. На заседании речь шла и о законопроекте «Об образовании», принятом в первом чтении. В частности, был выработан план дальнейшей работы над данным законопроектом.