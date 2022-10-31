В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете открылись курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ республики по истории Абхазии и обществознанию. В них принимают участие более 40 слушателей со всех районов республики.
Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов при АГУ совместно с Министерством просвещения и языковой политики.
Директор центра Медея Ченгелия приветствовала учителей и ознакомила их с тематикой лекций.
По ее словам, одна из главных задач на уроках истории и обществознания – воспитать в учениках историческую память граждан и защитников своей Родины, достойных людей.
Последнее от Super User
- АДИЦА БЕРЗЕНИА – ЯРКАЯ, ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ – ПРЕДСТАВЛЯЕТ В ЕВРОПЕ АБХАЗИЮ
- РОССИЯНЕ БРОСИЛИСЬ В АБХАЗИЮ. ТАМ ИМ СПОКОЙНЕЕ С НАЧАЛОМ МОБИЛИЗАЦИИ
- КАК ЖИВУТ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В АБХАЗИИ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ
- В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЫДА И АЛЯСА ЦАРГУШ, ОМАРА САГАРИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА