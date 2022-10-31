В АГУ ОТКРЫЛИСЬ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете открылись курсы повышения квалификации для учителей общеобразовательных школ республики по истории Абхазии и обществознанию. В них принимают участие более 40 слушателей со всех районов республики.

Курсы организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки специалистов при АГУ совместно с Министерством просвещения и языковой политики.