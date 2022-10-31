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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЫДА И АЛЯСА ЦАРГУШ, ОМАРА САГАРИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Новости Понедельник, 31 октября 2022 18:45
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЫДА И АЛЯСА ЦАРГУШ, ОМАРА САГАРИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Царгуш Аляса Леонидовича, Сагария Омара Гурамовича, Царгуш Гыда Леонидовича в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения насилия в отношении сотрудников ДПС Гудаутского РОВД, имевшего место 30 сентября 2022 года в 23:45 час на посту ГАИ «Приморское» в с.Приморск Гудаутского района.

Царгуш Г.Л. также обвиняется в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия и незаконном обороте оружия.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Гудаутский районный суд.

Как сообщалось ранее, в отношении Царгуш Г.Л., Сагария О.Г., Царгуш А.Л. Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц.

Прочитано 24 раз Последнее изменение Понедельник, 31 октября 2022 18:46

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