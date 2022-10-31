УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГЫДА И АЛЯСА ЦАРГУШ, ОМАРА САГАРИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Царгуш Аляса Леонидовича, Сагария Омара Гурамовича, Царгуш Гыда Леонидовича в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозы применения насилия в отношении сотрудников ДПС Гудаутского РОВД, имевшего место 30 сентября 2022 года в 23:45 час на посту ГАИ «Приморское» в с.Приморск Гудаутского района.