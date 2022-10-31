В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ I МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ. С 1 по 3 ноября в Сухуме в Доме Москвы пройдет главная глобальная межвузовская выставка. Об этом рассказали в департаменте внешнеэкономических связей Москвы. Координатором выставки выступит русский дом в Сухуме.
Делегаты российских вузов представят абхазским школьникам 9-11 классов и их родным свои учебные проекты. Также они расскажут об особенностях обучения, дополнительном образовании, наградах и грантах.
В Абхазии есть только один госвуз – Абхазский государственный университет.
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