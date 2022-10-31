КАК ЖИВУТ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В АБХАЗИИ ПОСЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ

На российско-абхазской границе тучи не ходят хмуро, потому что выезд из России в Абхазию открыт для всех без исключения мужчин. В очереди на паспортный контроль в этот раз лиц мужского пола намного больше, чем женского, что очень необычно. Ладно в сезон, а сейчас должно быть в принципе малолюдно. Впереди стоит мужчина лет 35 и явно волнуется. Профессиональный интерес взял верх над тактом. Спрашиваю: «Первый раз в Абхазию?» Краснеет: «Да. А что, сильно заметно? Вот решил отдохнуть немного, посмотреть, как там. Говорят, здесь никакую справку из военкомата не требуют». Так и есть, через пять минут он прошел пограничный контроль и выдохнул.

«Столько мужчин, что глаза разбегаются»

Даже невооруженным глазом видно, что русских мужчин на улицах Гагры и Пицунды много. Они отличаются от местных тем, что прогуливаются в рубашках с короткими рукавами и сланцах. И это в конце октября! Местные уже куртки и теплую обувь достали. А им не холодно. Обычно после окончания летнего сезона жизнь в абхазских курортных городах почти полностью замирает, но только не в этом году. Астанда держит небольшой семейный отель в Гагре, всегда закрывала его на зиму, сама улетала в Москву к детям, но сейчас у нее все номера заселены. В них живут несколько семей и отдельные мужские компании.

– Я сделала плату по 10 тысяч в месяц с комнаты, по 15 тысяч — с двухкомнатного номера. Это очень дешево, тут же заселились во все номера. Я сначала удивлялась — столько мужчин, что глаза разбегаются. Есть и парни молодые, есть мужчины средних лет с женами и детьми. А потом они мне рассказали, что решили зиму у нас пожить на всякий случай, – говорит Астанда.

Комнаты ее на зимний период не рассчитаны, пришлось каждый оборудовать обогревателями, но она честно сказала об этом постояльцам. Они говорят, что замерзнуть не боятся, главное – живыми остаться. И недорого. Несколько детей в местную школу пошли, она помогла устроить.

– Женщины меня спрашивали, можно ли куда-то устроиться на работу, но у нас нет работы зимой, все кафе и гостиницы в основном закрыты. Знаю, что одна из них на рынке точку открыла, вещами торгует. Молодежь в основном на удаленке работает. Если рассчитывать только на заработок у нас, то тяжело придется, а если есть дополнительный доход какой-то, то можно спокойно жить и кайфовать, – говорит Астанда.

Вот мужчины, да и женщины кайфуют. В Абхазии тепло и солнечно, никто никуда не торопится, всем совершенно всё равно, кто приехал, кто уехал. К туристам тут привыкшие, никто в душу не лезет. Если есть пассивный доход, можно и на пляже целый день лежать. Постоялец гостиницы Астанды Александр из Подмосковья приехал в Гагру сразу после объявления частичной мобилизации. Сдал свой дом в аренду, забрал детей-дошкольников, жену и решил зимовать в Абхазии. Здесь он уже жил во время пандемии, работа у него удаленная, денег от аренды дома хватает не только снимать жилье, но и на другие расходы.

– Тут спокойно очень и тепло. Была бы возможность, я бы дом тут купил или квартиру, но россиянам не продают. Наша сотовая связь здесь не работает, но местная вполне нормальная, общаемся с родными в мессенджерах. Я тут во время карантина провел 5 месяцев, в принципе разобрался, что к чему. Никаких проблем у меня тогда не возникло. Вот и сейчас планируем остаться до весны как минимум, – говорит Александр.

«Семья уехала, а я остался»

32-летний Игорь Губанов с семьей отдыхал в Абхазии, когда в России объявили частичную мобилизацию. Он решил пока не возвращаться, а поискать себе жилье на зиму. Жена с детьми уехали домой, им в школу надо, ей – на работу, а он написал заявление по собственному желанию и уволился. Снял квартиру в Гагре и пока живет на сбережения. Ему нравится Абхазия, здесь работают все российские карты, в крайнем случае всегда можно расплатиться переводом, у всех местных есть карты Сбербанка, а жена и мама могут всегда к нему приехать.

– Сделали вид, что продлили отдых. Я инженер-геодезист, здесь пытаюсь искать работу, но пока без толку. Думаю, что денег у меня хватит до лета, если что, родители помогут и жена. Немного скучно, кроме моря и сходить особо некуда, красоты все уже посмотрели. Домой, конечно, очень хочется, к семье, но они ко мне приедут на новогодние каникулы, если бы я был в Турции, то они бы не приехали, наверное, – говорит Игор.

Недавно к нему присоединились два его друга детства – Павел Ильин и Виктор Круглов. Тоже решили перезимовать в Абхазии. У Павла есть бизнес в России, которым занимается супруга, у Виктора удаленная работа. С голоду не умрут.

В Абхазии очень теплый климат, нужно будет только дождливые январь и февраль пережить

– Мы раньше всегда зимовали в Таиланде, в этом году решили, что будем в Абхазии. Без жен и детей, конечно, тоскливо. Но жить можно, люди здесь хорошие, открытые. Никому особо дела до нас нет. Еще наши земляки в Пицунде зимуют, в гости друг к другу ездим. Пока нам всё нравится, очень хороший климат, красота вокруг, спокойствие, море, – рассказал корреспонденту SOCHI1.RU Виктор Круглов.

Он говорит, что проблем с интернетом в Абхазии нет, везде есть Wi-Fi, это почти всё, что нужно для его заработка. Правда, бывают перебои с электроэнергией, но не критично. Медицинская помощь пока никому не понадобилась, но в местных поликлиниках принимают по российскому полису. Опять же всегда можно перейти границу и обратиться в адлерские клиники. Уже несколько раз переходили. Продукты в Абхазии не дороже, чем в России, и вкусные. Молодые люди пристрастились к абхазской кухне, все апацхи в округе посетили. Еда сытная и недорогая. Говорят, что питаться в столовых и кафе дешевле, чем самим готовить.

– Сейчас изучаем вопрос майнинга, говорят, здесь все на этом зарабатывают. Он вроде бы и запрещен, но как-то не до конца. Тоже хотим свою криптоферму сделать и зарабатывать. Уже ведем тут кое с кем переговоры, машины будем приобретать, – рассказал Павел Ильин.

Он приехал в республику на машине, решили, что один на троих автомобиль должен быть. На нем уже съездили в Восточную Абхазию, посетили Сухум и даже сходили на спектакль в местный театр. Страна маленькая, всё рядом.

– Мы вообще думали, что отсюда в Грузию можно проехать, но только здесь выяснили, что это невозможно. Вернее, возможно, но нужно знать как. Когда поняли схему, решили отказаться от этой идеи. Навсегда уезжать из России мы не планируем, просто немного передохнуть решили. Абхазия для этого хороший вариант, – говорит Павел.

Для россиян не установлены никакие временные рамки нахождения на территории Абхазии, мало того, никто не ведет никакой учет, поэтому спокойно можно находиться в республике сколько угодно, только нужно сделать страховку на автомобиль. Никаких коронавирусных ограничений в Абхазии давно нет.

А будет ли призыв в Абхазии?

По данным МИД как минимум 60 процентов граждан Абхазии имеют российский паспорт. И после объявления частичной мобилизации они всерьез запереживали. Но спикер абхазского парламента Лаша Ашуба поспешил успокоить: абхазы с российским гражданством под частичную мобилизацию не попадают, даже если стоят на воинском учете в России. Но это не значит, что Абхазия остается в стороне от событий, которые происходят у стратегического партнера. В Донбассе постоянно находятся абхазские добровольцы, которые входят в состав интернациональной бригады «Пятнашка» под руководством героя ДНР Ахры Авидзба. Несколько абхазских добровольцев с начала спецоперации погибли.

https://sochi1.ru/text/world/2022/10/28/71775242/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop