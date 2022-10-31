РОССИЯНЕ БРОСИЛИСЬ В АБХАЗИЮ. ТАМ ИМ СПОКОЙНЕЕ С НАЧАЛОМ МОБИЛИЗАЦИИ

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ . Жители Абхазии заметили небывалую популярность родных курортов у россиян. Осенью заканчивается туристический сезон и многие города пустеют без отдыхающих, но не в этом году. Все гостевые дома битком, а на улицах не протолкнуться от граждан России, причём в основном от мужчин. Оказалось, те решили пересидеть зиму на курорте на всякий случай. Хотя многие не скрывают, что прячутся от мобилизации.

Обычно Абхазия пустеет в октябре – туристы возвращаются домой, а многие абхазцы закрывают дома и переезжают зимовать в другие страны, например, в ту же Россию. Но сейчас в республике на удивление многолюдно, потому что россияне внезапно решили посетить Абхазию, да к тому же остаться до весны – лета. Как признаются многие из них, переехали они на всякий случай.

Мужчин в Абхазию пускают без ограничений и дополнительных бумаг, никого на границе не разворачивают. Стоимость проживания в стране тоже очень приятная – комнату в гостевом доме можно снять за 10 000 рублей в месяц, а двухкомнатный номер – за 15 000 рублей. Питаются россияне в кафе и столовых – ценник и это позволяет.

Но вот работать негде. Если есть пассивный доход (некоторые россияне, например, сдают в аренду недвижимость) или удалённая работа, то проблем возникнуть не должно. Но если потребуется найти работу в Абхазии, то тут можно столкнуться с трудностями.

Многие россияне приехали суровой мужской компанией, кто-то прибыл один, а кто-то – с семьёй. Детей в Абхазии даже можно пристроить в местные школы.

Мужчины из России не скрывают, что решили уехать подальше от мобилизации, хотя некоторые действительно выбрали тёплый климат. Раньше такие туристы уезжали на зиму на зарубежные курорты, но теперь и границы закрыты, и деньгами не посоришь, поэтому настало время вариантов поближе и породнее. Тем более с оплатой там проблем не возникнет – в Абхазии принимают карты «Мир», как и в Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и других странах.

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