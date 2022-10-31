АДИЦА БЕРЗЕНИА – ЯРКАЯ, ЗАПОМИНАЮЩАЯСЯ МОДЕЛЬ – ПРЕДСТАВЛЯЕТ В ЕВРОПЕ АБХАЗИЮ

Впервые Адица Берзениа попробовала себя на конкурсах «Мини-Мисс» и «Королева Абхазии», куда попала в 2019 году по совету родных. Ей, студентке АГУ, просто хотелось заполнить ярким мероприятием летние каникулы.

Сухум. 31 октября 2022. Абхазия-Информ . Абхазские девушки славятся своей красотой, но как рассказать об этом всему миру?

Но на девушку обратили внимание модельные агентства. Появились предложения о сотрудничестве и первые показы. Событием стал выход через год номера журнала «ELLЕ Russia», где девушка представляла абхазскую культуру.

«Мы снимали с утра до вечера», – вспоминает Адица.

После выхода журнала у Адицы начался карьерный рост. И ее пригласили в Европу на показы.

«Показы проходят два раза в год: в сентябре и январе. Начинаются в Нью-Йорке и завершаются в Лондоне. Так как у меня была европейская виза, я попала только в Милан и Париж», – говорит девушка.

Адица познакомилась с американской супермоделью Беллой Хадид, которая является послом и постоянным лицом модных домов «Dior» и «Bulgari». Сначала охрана Беллы не пропускала Адицу. Но затем Белла разрешила сфотографироваться с ней и немного пообщались.

«Она спросила мое имя. Я сказала: Адица. И она спросила, откуда я. Когда я ответила, что из Абхазии, она сказала, что знает, где это находится», – вспоминает девушка.

Адице не удалось попасть на показ «Версаче», так как вещи для нее оказались излишне откровенны. Зато она смогла познакомиться с Донателлой Версаче и процитировала модному сообществу стихи абхазских поэтов.

Адице предлагали демонстрировать откровенные наряды, но она отказывалась. К ней отнеслись очень хорошо и с пониманием.