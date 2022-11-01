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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ПОБЕДИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ»

Новости Вторник, 01 ноября 2022 19:45
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ПЕРВОЕ МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «ПОБЕДИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ»

Сухум. 1 ноября 2022. Абхазия-Информ. В городе Люберцы Московской области состоялся Международный спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» имени Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева. На нем присутствовал сам Геннадий Зайцев, который был командиром антитеррористической группы «Альфа». Под его командованием группа провела большое количество спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников.

Мероприятие носит статус спортивно-патриотического фестиваля и проводится в Люберцах с 2019 года. В этом году в нем приняли участие более 700 человек из регионов России, Республики Абхазия и Республики Белоруссия.

Республику Абхазия представляли: Александр Цулая, Давид Чачхалия и Лана Гамгия. Сопровождал спортсменов главный тренер команды, президент Федерации каратэномичи Абхазии Темур Цулая.

По его словам абхазские спортсмены выступили в тяжелых боях, где продемонстрировали дисциплину и волю к победе.

По итогам турнира, выиграв 9 боев, первое место в дисциплине кумитэ (спарринг) заняла ученица Сухумского лицея-интерната Лана Гамгия.

Темур Цулая был награжден памятной медалью.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 01 ноября 2022 19:48

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