ПОИСКИ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Гагрском районе продолжаются поиски местной жительницы, пропавшей 4 ноября в лесополосе в окрестностях Хашупсинского каньона. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась домой.
Накануне вечером спасатели отыскали двух заблудившихся грибников в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, Сухумского района.
В этой связи МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам республики соблюдать максимальную осторожность и быть крайне внимательными, уходя в горные массивы и лесополосы.
Перед уходом необходимо предварительно проинформировать своих близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности, чтобы не заблудиться.
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