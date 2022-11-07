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Абхазия Информ

ПОИСКИ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 13:39
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ПОИСКИ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Гагрском районе продолжаются поиски местной жительницы, пропавшей 4 ноября в лесополосе в окрестностях Хашупсинского каньона. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась домой.  

Накануне  вечером спасатели отыскали двух заблудившихся грибников в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, Сухумского района.

В этой связи МЧС Абхазии настоятельно рекомендует гражданам республики  соблюдать максимальную осторожность и быть крайне внимательными, уходя в горные массивы и лесополосы.

Перед уходом необходимо предварительно проинформировать своих близких о своем местонахождении, иметь при себе надежные средства связи, знать правила ориентирования на местности, чтобы не заблудиться.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 13:43

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