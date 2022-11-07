ПОИСКИ МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Гагрском районе продолжаются поиски местной жительницы, пропавшей 4 ноября в лесополосе в окрестностях Хашупсинского каньона. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась домой.

Накануне вечером спасатели отыскали двух заблудившихся грибников в местечке Уаз-абаа в селе Верхняя Эшера, Сухумского района.