БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ПРОШЕЛ В МОКВСКОМ СОБОРЕ

Концерт открылся абхазским старинным литургическим песнопением в исполнении Абхазской государственной хоровой капеллы. Всего на концерте было исполнено более 20 произведении.

Перед началом глава Абхазской православной церкви отец Виссарион благословил благотворительный концерт. Он отметил важность реставрации древнего храма, который был построен в X веке абхазским царем Леоном III.

Министр культуры Даур Кове поблагодарил хор Сретенского монастыря и Абхазскую хоровую капеллу за выступление на территории историко-культурного объекта.

«Мы очень благодарны Сретенскому хору за то, что они в своем плотном графике нашли время приехать сюда. Конечно, большое значение для духовной жизни Абхазии имеет выступление этого хора, консолидация всех наших граждан, которые сегодня пришли сюда послушать музыку и получить удовольствие. Все это происходит естественно при благословении Абхазской православной церкви, при непосредственной поддержке наших друзей из компании «Амобаил» и наших партнеров из информационного агентства Sputnik Абхазия, а также друзей из благотворительного фонда «Просветитель». В целом, я надеюсь, что в будущем у нас будет проходить еще больше подобного рода мероприятий, которые будут служить стабилизирующим фактором для всех нас», – сказал Даур Кове.

Как признался художественный руководитель хора Сретенского монастыря Никон Жила, участники хора очень тронуты приглашением Министерства культуры Абхазии.

«Мы впервые в таком потрясающем месте проводим концерт, в невероятном историческом месте, в древнем храме. Надеемся, что наша программа русской духовной музыки найдет отклик в сердцах наших слушателей», – сказал он.

Хор Сретинского монастыря продолжил программу на площадке старой колокольни, где были исполнены русские народные песни.

Всего собрано: 342 734 рублей.

Все собранные средства пойдут на реконструкцию храма. Акция пожертвования продолжится онлайн.

Министерство культуры выражает огромную благодарность всем неравнодушным гражданам и гостям нашей республики за внесение пожертвований.