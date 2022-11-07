НИ СВЕТА, НИ ВОДЫ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. В связи с ремонтными работами, завтра, 8 ноября, с 11:00 до 17:00, будет отключена ВЛ Ачгуара.

Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».

МУП «Водоканал» г. Сухум также сообщает: в связи с отключением электроэнергии завтра, 8 ноября, с 11:00 до 19:00 будет прекращена подача воды во всех районах столицы, за исключением р-на Турбазы.

РУП «Черноморэнерго» и МУП «Водоканал» г. Сухум приносят свои извинения за временные неудобства.