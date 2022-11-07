 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 17:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. 8 ноября, в 16:00, в зале по улице Ф. Искандера 1 (рядом с кафе «Мухус), пройдет интерактивная презентация на темы из новейшей истории Абхазии, включающей период Отечественной войны народа Абхазии с ноября 1992 года по 30 сентября 1993.

Разговор пойдет о разных подходах к изучению этого сложнейшего времени. Речь пойдет не только о событиях, но и экономической ситуации, информационной работе, переговорном процессе и т.д.

Презентацию проведет режиссер Ибрагим Чкадуа по видео, аудио и печатным материалам архива проекта «Память».

Приходите, будет интересно!

Об этом сообщает Фонд «Асаркьа».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 17:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НИ СВЕТА, НИ ВОДЫ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОБ УСИЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.