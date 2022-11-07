ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. 8 ноября, в 16:00, в зале по улице Ф. Искандера 1 (рядом с кафе «Мухус), пройдет интерактивная презентация на темы из новейшей истории Абхазии, включающей период Отечественной войны народа Абхазии с ноября 1992 года по 30 сентября 1993.

Разговор пойдет о разных подходах к изучению этого сложнейшего времени. Речь пойдет не только о событиях, но и экономической ситуации, информационной работе, переговорном процессе и т.д.