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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОБ УСИЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 17:56
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И РОССИЕЙ ОБ УСИЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии, основатель платформы «Будущее Абхазии» Инал Ардзинба провел встречу с директором Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ, генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым.

В ходе встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве между платформой «Будущее Абхазии» и АНО «Россия – страна возможностей». Соглашение расширяет сотрудничество по поддержке молодежи Абхазии с точки зрения проведения конкурса «Гордость Абхазии», реализации стажировок и обучения абхазской молодежи в РФ.

Совместные проекты будут реализованы при поддержке президента Абхазии.

«Россия – страна возможностей» – организация, созданная в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина.

В интервью «Россия-1» Инал Ардзинба подчеркнул: «Подписанное сегодня соглашение – это систематизация нашего взаимодействия в сфере поддержки молодежи».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 17:57

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