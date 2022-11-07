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Абхазия Информ

ГСО ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С РЕЗЕРВИСТАМИ

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 18:01
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ГСО ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С РЕЗЕРВИСТАМИ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной службы охраны провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты. За ходом учений наблюдал начальник ГСО полковник Дмитрий Дбар.

Свои навыки в обращении с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера. После подробного теоретического инструктажа они отработали практическую часть.

Подобные учения являются комплексными мероприятиями боевой подготовки и проводятся с целью повышения мобилизационной готовности.

По итогам учений начальник ГСО Дмитрий Дбар подчеркнул, что необходимым условием достижения эффективности и качественного результата организации и проведения таких учений является создание в процессе их проведения обстановки, максимально приближенной к боевой действительности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 18:02

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