ГСО ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С РЕЗЕРВИСТАМИ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной службы охраны провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты. За ходом учений наблюдал начальник ГСО полковник Дмитрий Дбар.

Свои навыки в обращении с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера. После подробного теоретического инструктажа они отработали практическую часть.