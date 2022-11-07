ГСО ПРОВЕЛА УЧЕНИЯ С РЕЗЕРВИСТАМИ
Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной службы охраны провели учения для резервистов из Сухума и Гудауты. За ходом учений наблюдал начальник ГСО полковник Дмитрий Дбар.
Свои навыки в обращении с оружием резервисты совершенствовали на полигоне в селе Нижняя Эшера. После подробного теоретического инструктажа они отработали практическую часть.
Подобные учения являются комплексными мероприятиями боевой подготовки и проводятся с целью повышения мобилизационной готовности.
По итогам учений начальник ГСО Дмитрий Дбар подчеркнул, что необходимым условием достижения эффективности и качественного результата организации и проведения таких учений является создание в процессе их проведения обстановки, максимально приближенной к боевой действительности.