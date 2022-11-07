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Абхазия Информ

9 ЛЕТ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 18:03
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9 ЛЕТ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. Гулрыпшским районным судом, завершено рассмотрение уголовного дела по обвинению уроженки г. Очамчыра – Квеквескири Рады Зауриевны, 2003 года рождения, обвиняемой в умышленном убийстве Такаишвили Азамата Темуровича 2002 года рождения.

Квеквескири Р.З. обвинялась и признана виновной в том, что 24 декабря 2021 года,  по инициативе последней, встретились в заброшенном здании санатория им. Смецкого, расположенного в п. Гулрыпш с целью, якобы сфотографировать Такаишвили А.Т.  для аватарки с последующей установкой на рабочий стол мобильного телефона в качестве заставки.

Поднявшись на 4-й этаж  вышеуказанного здания, Квеквескири Р.З. находясь за спиной Такаишвили А.Т. в течении 30 минут произвела 679 фотографий и в последующем, с целью прекратить дальнейшие проявления, по ее мнению, навязчивого поведения исходившего от  Такаишвили А.Т., осознавая что своими умышленными действиями может причинить смерть другому человеку, толкнула его вниз. В результате падения с 4-го этажа Такаишвили  А.Т.  скончался на месте, а Квеквескири Р.З. покинула место преступления.

В тот же день, тело потерпевшего было обнаружено туристами из РФ в подвальном помещении санатория.

Квеквескири Р.З. в ходе судебного следствия вину в предъявленном обвинении не признала. При этом в ходе предварительного следствия давала признательные показания.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Квеквескири Р.З. признана виновной в умышленном убийстве и приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Санкция ч. 1 ст. 99 УК РА предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет, с отбыванием наказания для лиц мужского пола – в исправительной колонии строгого режима, – а для женщин – в исправительной колонии общего режима.

В течении 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 18:05

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