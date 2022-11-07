 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ О ДВОЯКОМ ВПЕЧАТЛЕНИИ ОТ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 07 ноября 2022 18:05
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ О ДВОЯКОМ ВПЕЧАТЛЕНИИ ОТ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. К отдыху в Абхазии все относятся по-разному. Россиянин решил лично посмотреть на таинственный и такой неоднозначный край и отправился на отдых вместе со своей девушкой.

Житель Краснодара рассказал про свои впечатления от отдыха в Абхазии. Об этом он написал в своём личном блоге на Яндекс.Дзен «Кутовой про путешествия». Мужчина отправился в солнечную республику в прошлом году на целый месяц, впрочем, без особого энтузиазма. По словам друзей мужчины в Абхазии нет ничего хорошего. И всё же россиянин решился на поездку.

С первых же часов прибывания в республике его и спутницу поразила зелень, царящая на разбитых улицах. Турист отметил, что Абхазия будто застыла в прошлом. И всё же это придаёт местным улицам особый шарм.

Жильё отдыхающие заранее не бронировали. Было решено искать вживую и сразу на месте. Оказалось, что абхазы – народ щедрый и гостеприимный. Первую квартиру пара нашла всего за 1000 рублей в сутки. А за весь отдых попадались совсем дешёвые варианты, например как комната в квартиры бабушки с внуком за 800 рублей в ночь, плюсом к которой была баночка с инжировым вареньем.

Пляжи молодой паре также пришлись по душе. Всего за отдых они посетили 4 города (Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум), в каждом оставаясь по 5 – 7 дней. Одним из сильных недостатков помимо плохого сервиса стали множественные попытки обмануть туристов в кафе и ресторанах. Чеки приходилось проверять очень внимательно, так как однажды их обсчитали на 1000 рублей.

В общем, мужчина заключает, что Абхазия – место для отдыха неоднозначное. Однако нельзя отказать ему в дешевизне, красоте и обилию природы. А между тем несмотря на все минусы республики туда устремилось множество российских мужчин из-за объявления частичной мобилизации. В Абхазии россияне решили переждать неблагоприятный период. Кто-то уже даже нашёл себе там заработок и встал на ноги после вынужденной «иммиграции».

https://bloknotsochi.ru/news/rossiyanin-rasskazal-o-dvoyakom-vpechatlenii-ot-ot-1538956?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 07 ноября 2022 18:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 9 ЛЕТ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.