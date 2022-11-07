РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ О ДВОЯКОМ ВПЕЧАТЛЕНИИ ОТ ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Житель Краснодара рассказал про свои впечатления от отдыха в Абхазии. Об этом он написал в своём личном блоге на Яндекс.Дзен «Кутовой про путешествия». Мужчина отправился в солнечную республику в прошлом году на целый месяц, впрочем, без особого энтузиазма. По словам друзей мужчины в Абхазии нет ничего хорошего. И всё же россиянин решился на поездку.

Сухум. 7 ноября 2022. Абхазия-Информ. К отдыху в Абхазии все относятся по-разному. Россиянин решил лично посмотреть на таинственный и такой неоднозначный край и отправился на отдых вместе со своей девушкой.

С первых же часов прибывания в республике его и спутницу поразила зелень, царящая на разбитых улицах. Турист отметил, что Абхазия будто застыла в прошлом. И всё же это придаёт местным улицам особый шарм.

Жильё отдыхающие заранее не бронировали. Было решено искать вживую и сразу на месте. Оказалось, что абхазы – народ щедрый и гостеприимный. Первую квартиру пара нашла всего за 1000 рублей в сутки. А за весь отдых попадались совсем дешёвые варианты, например как комната в квартиры бабушки с внуком за 800 рублей в ночь, плюсом к которой была баночка с инжировым вареньем.

Пляжи молодой паре также пришлись по душе. Всего за отдых они посетили 4 города (Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум), в каждом оставаясь по 5 – 7 дней. Одним из сильных недостатков помимо плохого сервиса стали множественные попытки обмануть туристов в кафе и ресторанах. Чеки приходилось проверять очень внимательно, так как однажды их обсчитали на 1000 рублей.

В общем, мужчина заключает, что Абхазия – место для отдыха неоднозначное. Однако нельзя отказать ему в дешевизне, красоте и обилию природы. А между тем несмотря на все минусы республики туда устремилось множество российских мужчин из-за объявления частичной мобилизации. В Абхазии россияне решили переждать неблагоприятный период. Кто-то уже даже нашёл себе там заработок и встал на ноги после вынужденной «иммиграции».

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