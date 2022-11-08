ЕДИНСТВО, ИДЕОЛОГИЯ И ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ АБХАЗИИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований провели круглый стол на тему «Развитие современной Абхазии в контексте национальной безопасности». Все выступающие отметили, что сегодня главное – преодолеть раскол в абхазском обществе, проводить грамотную идеологическую политику с молодежью и заниматься укреплением обороноспособности.

Открывая дискуссию, руководитель Конгресса народа Абхазии Давид Пилия обратил внимание на то, что актуальность темы безопасности будет только нарастать, поэтому на первый план в Абхазии должны выйти идеологические и военные вопросы.

«Сегодня мы более продвинуты в военном отношении, чем в 1992 году, но в современной войне широко применяются артиллерия и беспилотники. В Абхазии этих ресурсов мало, а что-то вообще отсутствует. Самостоятельно эту проблему мы не решим», – отметил он.

По мнению Пилия, необходимо готовить наших военных к ведению современной гибридной войны. С другой стороны, важно не раскачивать ситуацию внутри абхазского общества, решать вопросы энергетической безопасности, «очень аккуратно заниматься проблемами выдачи паспортов», чтобы не обострить межнациональные отношения в стране.

Директор ЦСЭИ Олег Дамениа напомнил, что война на Украине идет уже 9 месяцев, и сегодня трудно представить, какой будет конфигурация будущего миропорядка. Несмотря на то, что «Абхазия не может повлиять на этот процесс, нам необходимо более внятно обозначить свою позицию, а не позиционировать себя сторонними наблюдателями».

"Наш народ очень интересуется, но интерес и мнение народа нигде не аккумулируются. Есть какие-то действия, там воюют наши люди, представители Абхазии ездят на Донбасс, но насколько это восполняет наше участие», - спросил Дамениа.

По мнению ученого, Запад стремится к глобальному господству в мире. В рамках этого процесса происходит обострение обстановки в Карабахе и Казахстане, вполне возможно подключение к этим событиям Грузии, что будет прямо угрожать безопасности РА.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба считает, что Абхазия проявляет свою позицию больше, чем многие страны СНГ. Например, был проведен митинг на стадионе в поддержу проведения СВО России, на Донбасс регулярно отправляются гуманитарные грузы и против националистов воюют добровольцы из нашей страны.

По мнению Сергея Шамба, существует опасность обострения ситуации в регионе, так как Запад подталкивает Грузию открыть «второй фронт» в Абхазии.

«Сегодня у нас есть стратегический союз с Россией, которая отстаивает наши интересы. Необходимо демонстрировать лояльность РФ и одновременно укреплять единство внутри Абхазии», – сказал он.

Что касается прогнозов относительно развития ситуации, то «все будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине». Шамба отметил, что «если сейчас остановить войну на этом этапе – это не победа. Нужно идти до конца».

Экс-депутат Парламента Рауль Лолуа подчеркнул, что для него важна не национальность гражданина Абхазии, а готовность защищать Родину. Он вспомнил, что в Отечественную войну народа Абхазии многие шли в бой без оружия, так как была сильная идеологическая подготовка, в которой не было место каким-либо национальным противоречиям. Тем, кто сейчас в Абхазии поддерживает украинских неофашистов, он напомнил, что «во время нашей войны против народа Абхазии воевали наемники из Украины».

Лолуа считает, что грузинское правительство ведет себя сдержанно, тем не менее, их армия явно готовится к войне. В этих условиях для Абхазии важно наращивать свой военный потенциал – изучать современное вооружение, взаимодействие беспилотных летательных аппаратов с артиллерией, готовить резервные силы, проводить совместные с РФ учения и строить оборонительную линию на границе с Грузией.

Член Общественной палаты РА Абесалом Кварчия подчеркнул, что на первом месте сейчас должна стоять идеология, которая объединит все национальности Абхазии. Он заявил о недопустимости использования внутренних проблем страны, например, в энергетике, для дестабилизации ситуации в обществе.

"Самое главное – это идеология, без нее государство не может существовать, так как мы живем в многонациональной стране", – подчеркнул он.

Кандидат экономических наук Фрида Лазба отметила важность идеологической работы с молодежью и предложила создать для этого специальный орган при Администрации президента.

Об этом сообщает Апсныпресс.