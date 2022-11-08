ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 7 НОЯБРЯ

Под руководством министра внутренних дел Вальтера Бутба в мероприятии были задействованы силовые подразделения центрального аппарата ведомства, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел. В усиленном режиме работают посты ДПС.

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. С целью профилактики нарушений правил дорожного движения и обеспечения общественного порядка проведены усиленные ротационные рейды во всех районах Абхазии. Выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения.

В результате проведения специальных мероприятий на республиканской трассе и в районах Абхазии за прошедшую неделю составлено 2259 административных протокола, из них 223 за нарушение норм тонирования автостекол, 170 за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии. На служебные стоянки поставлено 8 автомобилей нарушителей.

Личный состав подразделений министерства внутренних дел ориентирован на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и выявление нарушений правил дорожного движения, проведение оперативно-профилактических мероприятий.

Детальная информация о результатах проводимых мероприятий ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.