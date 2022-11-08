НАЙДЕНО ТЕЛО ПРОПАВШЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГАГРЫ
Новости Вторник, 08 ноября 2022 20:39
Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тело жительницы Гагры, разыскиваемой спасателями с 5 ноября в районе Хашупсинского каньона, обнаружено сегодня в 12 часов 50 минут.
По предварительной версии женщина сорвалась с обрыва высотой около 100 метров.
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