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Абхазия Информ

НАЙДЕНО ТЕЛО ПРОПАВШЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ГАГРЫ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 20:39
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Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. Тело жительницы Гагры, разыскиваемой спасателями с 5 ноября в районе Хашупсинского каньона, обнаружено сегодня в 12 часов 50 минут.

По предварительной версии женщина сорвалась с обрыва высотой около 100 метров.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 20:45

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