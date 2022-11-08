ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Брянск прошел 1-ый Чемпионат Мира по версии Всемирного союза каратэ Шотокан Казэ Ха. Вначале прошли Международные сборы и семинары, а также Международный судейский семинар, в котором от абхазской сборной команды участвовал Джикирба Тимур, обладатель 1 дана.

Затем состоялось торжественное открытие чемпионата и прошли соревнования, которые проводились по нескольким дисциплинам: ката, кумитэ, двоеборье, ката – группа, ката – бункай.

В соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов со всех регионов России, Мексики, Панамы, Абхазии, Армении.

Призовые места среди сборной команды Абхазии распределились следующим образом:

Толочко Дмитрий – 2-е место, дисциплина ката, возр./кат. 16-17лет.

Шакирбай Александр – 2-е место - двоеборье. 2-е место – кумитэ. 3-е место – ката.

Казарян Самвел – 2 место кумитэ.

Кроме этого, сборная команда Абхазии получила кубок за 3-е место.

На торжественном открытии, решением Президиума WSKU, вице-президенту Международной Федерации каратэ-до Шотокан-Рю Казэ Ха Абухба Ахре, президентом федерации каратэ Рохелио Флоресом (обладателем 8-го дана Мексика), был присвоен 7-й дан WSKU.

Абухба Ахра выступил с поздравительным письмом от мэра города Сухум Беслана Эшба.