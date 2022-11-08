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Абхазия Информ

В КОМИТЕТЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Новости Вторник, 08 ноября 2022 20:53
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В КОМИТЕТЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло очередное рабочее заседание Комитета Народного Собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям. 

Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты: 

– Градостроительный и строительный Кодекс Республики Абхазия; 

– о нормативных правовых актах; 

– Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия»; 

о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен»; 

– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О приватизации». 

В ближайшее время Комитет планирует обсудить вынесение данных законопроектов на заседание текущей сессии Парламента.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 08 ноября 2022 20:57

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