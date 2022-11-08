В КОМИТЕТЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, РЕФОРМАМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ РАССМОТРЕН РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Сухум. 8 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло очередное рабочее заседание Комитета Народного Собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям.
Участники заседания рассмотрели следующие законопроекты:
– Градостроительный и строительный Кодекс Республики Абхазия;
– о нормативных правовых актах;
– Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия»;
– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственном регулировании цен»;
– о внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О приватизации».
В ближайшее время Комитет планирует обсудить вынесение данных законопроектов на заседание текущей сессии Парламента.